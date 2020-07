BNG y grupo mixto apuestan por mantener las fiestas en A Coruña con seguridad reforzada

0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 28/07/2020 15:06 h

El BNG y Ciudadanos apuestan porque haya fiestas en agosto, aunque con un refuerzo de las medidas de seguridad frente al virus.

El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, planteó que se pueden hacer actuaciones en espacios abiertos, con asientos separadas y control de aforo. Puso como ejemplo el mitin que su partido dio en María Pita, que fue considerado un éxito en la campaña porque se congregó a numerosos asistentes mientras se lograba mantener la distancia social.

Jorquera señaló que se tendría que contar con los grupos locales, y subrayó que, en todo caso, se debe priorizar la salud pública y entenderían una suspensión total si la situación de la pandemia empeorase.

En una línea similar se manifestó la portavoz del grupo mixto, Mónica Martínez, que se mostró «segura que todos entenderíamos que no hubiese fiestas este agosto». Pero añadió que se «podría valorar una alternativa para este caótico 2020, siempre al aire libre, controlando el aforo, sentados y manteniendo la distancia. Por ejemplo, instalar sillas en María Pita y programar con grupos locales, que nadie se vea más afectado de la cuenta si de un día para otro se tiene que suspender».

El PP lamentó que «desconocemos cuál es la intención del gobierno municipal, a quien le compete tomar la decisión, porque no nos han trasladado ninguna información al respecto, como de muchos otros asuntos de los que nos enteramos por la prensa a pesar de que saben que tienen nuestra mano tendida».

Por su parte, la Marea Atlántica comprende que se priorice la protección a la salud, pero «non entendemos que outros concellos galegos están a ser capaces de combinar cultura e saúde pública e o da Coruña non». Además, consideran que «non é boa idea é estar, a 28 de xullo, especulando sobre se celebrar ou non as festas e ter no limbo aos sectores que dependen da programación cultural do verán. As informacións que chegan son contraditorias e proveñen de varios interlocutores, contribuíndo só á confusión» y solicitan al gobierno local que tome una decisión cuanto antes.