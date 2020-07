Cierra por precaución ante un posible caso de covid un local de copas de Santa Cruz

0

La Voz de Galicia M. M.

26/07/2020 19:20 h

«Hoy sábado y mañana domingo estaremos cerrados por motivos ajenos a la empresa. Disculpen las molestias», con este breve mensaje los propietarios del Samoa, uno de los establecimientos de hostelería del puerto de Santa Cruz, en Oleiros, anunció que permanece cerrado este fin de semana.

La información, colgada en las Stories de la cuenta de Instagram del local hace cinco horas, viene seguida de una segunda nota aclaratoria: «No hay ningún positivo en coronavirus. En el momento en el que se confirme, seréis todos avisados. Cerré por precaución».

Con este anuncio los dueños del Samoa han querido tranquilizar a sus clientes ante la alerta que saltó ayer sábado en la concurrida zona de esta parroquia de Oleiros y que también han podido leer este domingo los viandantes en la nota colocada en su puerta.

Según parece, uno de los trabajadores del café pub presentó síntomas compatibles a los del covid-19. Ante esta situación, los propietarios, según ellos mismos exponen en sus redes sociales, han preferido ser precavidos y no abrir desde este sábado.

«Cerré este sábado porque el portero me dijo que fue al Chuac a hacer la prueba. Antes había ido al médico y le dijo que tenía los síntomas del coronavirus. Ahora estamos a la espera de los resultados del PCR. En principio, se los dan este lunes. Aún así, preferí cerrar por respeto a mis clientes y también a los trabajadores, entre los que hay gente de mi familia. Aún no podemos decir que sea positivo. Si lo es, entonces confío en que el Sergas me indique los pasos que hay que tomar», dice Dayana Báez, al frente del Samoa, un pub con 35 años de historia y del que ella es la responsable desde hace seis años.

«El portero vino a trabajar el viernes y este sábado ya no abrimos. Tenemos la lista de todos los clientes, que tienen que dar su nombre y número de teléfono», apunta la dueña del Samoa. Tanto ella como el resto de los empleados, añade, llevan aislados en sus respectivas casas por precaución desde el sábado.

De esta forma, insisten desde el espacio de hostelería de Santa Cruz en que no hay un cierre por cuarentena, sino una pausa como medida de seguridad.