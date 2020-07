Tempo estable para festexar o Día de Galicia na Coruña

0

A Coruña 25/07/2020 10:52 h

O Día de Galicia vai a deixar na cidade da Coruña un tempo estable durante esta fin de semana con nubes e claros ao longo das dúas xornadas.

Sabádo 25 de xullo

Os coruñeses poderán aproveitar o día festivo para dar un paseo ao aire libre. Desde Meteogalicia precisan que haberá alternancia de ceos moi anubrados con nubes e claros. En canto as temperaturas, o servizo galego de meteoroloxía indica que as mínimas rondarán os 18 º, mentres que as máximas serán de 23 º.

Domingo 26 de xullo

A situación manterase na xornada do domingo, xa que non se agarda que haxa precipitacións. Con respecto as temperaturas, as mínimas manteranse nos 18 º e as máximas baixarán lixeiramente ata os 21 º. Durante o día alternaranse ceos despexados con nubes e claros.

En canto ó estado da calidade do aire, manterase bo en termos xerais.