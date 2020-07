A alcaldesa encabezou un acto conmemorativo no salón de plenos do Concello ao que acudiron representantes de todas as formacións da corporación

Inés Rey apela ao carácter aberto do galeguismo coruñés na celebración do centenario do primeiro Día de Galicia

a coruña / la voz 25/07/2020 11:06 h

A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, encabezou este venres un acto conmemorativo no salón de plenos do Concello no que representantes de todas as formacións da corporación, autoridades e distintas personalidades de diversos ámbitos da cidade celebraron o centenario do Día de Galicia.

A rexedora falou durante a súa intervención dese fito como unha conquista máis do espírito da cidade, «que hoxe se reivindica como faro de Galicia, como berce e futuro, como actualidade dun país vizoso ao que lle queda moito por facer».

Inés Rey sinalou que con motivo desta efeméride cómpre dicir que a Galicia de dentro de dez anos non pode construírse sen contar coa cidade, e viceversa: «Somos vangarda. A Coruña volve presentarse como o que é, e o que loce nas palabras que presiden a fachada do noso pazo municipal: Cabeza, Garda e Chave, Forza e Antemural do Reino de Galicia».

A alcaldesa tamén asegurou no seu discurso que o coruñesismo actual é «fondamente galeguista, transversal, aberto e remiso ás fronteiras», do mesmo modo en que «nos ensina o Atlántico». Rey destacou diversos aspectos e proxectos da urbe, como a futura Cidade das TIC ou a economía azul, «que debe ter o seu centro nos terreos portuarios», como algúns dos alicerces do futuro tanto da Coruña como de Galicia.

Ademais, parte da súa intervención estivo centrada en destacar a relevancia de asuntos como as políticas de coidados e de sostibilidade, as industrias téxtiles, a sensibilidade social, o feminismo, o progreso e a cultura como motor.

O acto, celebrado no salón de plenos de María Pita, pechouse cunha interpretación do himno galego por parte do coro Cantábile.