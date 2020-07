Cambre ve «inasumible» el desembolso de 142.197 euros para acatar el protocolo sanitario de la Xunta en los colegios

0

A Coruña 25/07/2020 16:18 h

La página web de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ya recoge el protocolo de adaptación al contexto del covid-19 en los centros de enseñanza no universitaria para el curso 2020-2021. El documento, elaborado por Educación y la Consellería de Sanidade, incluye numerosas pautas e indicaciones para el regreso a las aulas que tendrá lugar en el mes de septiembre. Entre ellas, se especifican una serie de medidas de higiene y desinfección cuya ejecución recaería, directamente, en los Ayuntamientos. Según cálculos realizados, las actuaciones que el organismo autonómico plantea supondrían, en el caso de Cambre, un desembolso de 142.197 euros anuales.

El documento concreta, entre otras cuestiones, lo siguiente: «durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 3 veces ao día. En todo caso nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente». El municipio de Cambre dispone de un total de siete centros de enseñanza: cinco CEIPS ?Torrente Ballester, Wenceslao Fernández Flórez, Graxal, Emilio González López y Portofaro-, dos escuelas infantiles ?en A Barcala y O Temple- y la Unitaria de Pravio. Atendiendo a estas indicaciones, el Gobierno local debería contar, por lo menos, con una persona que se dedicara a la limpieza de cada una de estas instalaciones. Por lo tanto, acometer estos trabajos supondría un coste de 15.799,7 euros mensuales, aproximadamente. En total, unos 142.197 euros por año académico.

El alcalde, Óscar García Patiño, y el concejal de Educación e Sanidade, Miguel Ángel Gutiérrez, consideran que la cuantía es «inasumible para el Concello». Por esa razón, en los últimos días intentaron contactar con el jefe territorial de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de A Coruña, Indalecio Cabana, por ahora sin éxito. Como explica el regidor, «el Concello no tiene contempladas estas cifras ni puede asumir estos gastos».

Por su parte, Gutiérrez ve inconcebible que la Xunta «actuase de forma unilateral, elaborando un protocolo del que no se informó a los Concellos y en el que, aún por encima, las administraciones locales tienen una gran responsabilidad». Según incide el responsable del área, «la Xunta deja claro, no solo un desconocimiento total de la realidad de los centros educativos, sino también que la educación pública no es su prioridad». A mayores, Gutiérrez se pregunta «dónde han ido a parar los recursos transferidos por el estado». El concejal de Educación insta a la Xunta de Galicia a que «deje de derivar sus competencias a las administraciones locales».