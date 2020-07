Llegan al Gobierno 68.000 firmas para evitar el cierre de Alcoa

0

La Voz de Galicia Arantxa Ramos Ponte A. G. CH.

A Coruña 23/07/2020 17:36 h

En la mañana de este jueves, Ana Isabel do Pico González, hija de un extrabajador de Alcoa, ha acudido a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para hacer entrega de las 68.000 firmas conseguidas para tratar de evitar el cierre de la fábrica.

«O que se pretende é comunicarlles ao goberno que Alcoa San Ciprián é unha fábrica do sector primario, a única que queda en España, un sector estratéxico, tal e como se dixo no real Decreto do estado de alarma, e non podemos permitir que o aluminio se importe nunhas condicións de competencia desleal e con prezos irrisorios», denuncia la mujer a las puertas de la subdelegación. Remarca la importancia de una intervención por parte del Gobierno, así como la necesidad de exigir que la empresa mantenga en funcionamiento las cubas electrolíticas, ya que «Alcoa mercou cas cubas funcionando, entón se ela quere marchar, que marche, pero que venda ca fábrica en funcionamento», continúa Ana Isabel, explicando que esto es lo que permitiría la entrada de nuevos inversores, «se eles non teñen interese no peche da fábrica de San Ciprián, que se boten a un lado para que entre outro inversor, porque aparentemente hai un industrial e un enerxético».

Tanto los trabajadores de las fábricas como quienes apoyan que puedan mantener sus empleos llevan ya numerosas protestas y manifestaciones. Este nuevo paso, dado por la hija de un extrabajador, es la muestra de la gran cantidad de población lucense que depende de la actividad de esta industria. «As firmas representan un número importante da poboación da Mariña, aínda que tamén hai firmas de fóra da Mariña, de fóra de Galicia e mesmo doutros países», indica Ana Isabel.

Más del 30 % del PIB en la provincia de Lugo estaría en riesgo en el caso de cerrar las instalaciones, ya que de ellas dependen más de 70.000 personas, entre ellas trabajadores directos e indirectos, como señala Do Pico: «Cafeterías, bares, hospitais, pymes, transportes...todo o mundo depende da poboación de A Mariña, e esa poboación está aí porque hai esa fábrica».