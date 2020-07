A Alvedro se le escapa el vuelo de Valencia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. M.

23/07/2020 14:51 h

El Consorcio de Turismo de A Coruña negocia este jueves el nuevo convenio con Vueling. Un contrato que podría cerrarse, según ha trascendido a los medios, con la supresión de alguna ruta. La de Valencia es una de las que podría verse afectada. Desde fuentes del Consorcio admiten esta posibilidad aunque matizan que todavía no puede darse por perdida la conexión.

Otros destinos que también están sobre la mesa son Barcelona y Sevilla. No se eliminarían pero sí pueden reducirse los vuelos semanales. Una decisión que también afectaría a la conexión con Londres, enlazada con la de Sevilla. En todo caso, los cambios comenzarían después de septiembre.

De confirmarse los rumores sobre Valencia, serían dos las ciudades a las que Alvedro diría adiós este año con la compañía catalana integrada en Iberia. A comienzos del 2020 tocó despedirse de Málaga.

Es un tema de covid-19 a nivel nacional. Todas las compañías están reduciendo vuelos y rutas en todas las ciudades

La decisión final, este viernes

«É unha proposta que fai a compañía pero non está confirmada e é única e exclusivamente a causa da pandemia do covid-19.Tiñamos un acordo que estaba en funcionamento e hai que reformulalo», apuntan desde el Consorcio, que desvinculan este cambio de rumbo de la crisis provocada por los positivos en coronavirus en el equipo madrileño del Fuenlabrada.

A este efecto, Lanzada Calatayud, la gerente del Consorcio de Turismo, ha sido clara: «Es un tema de covid-19 a nivel nacional, no de A Coruña. Todas las compañías están reduciendo vuelos y rutas en todas las ciudades. Los términos del acuerdo con Vueling aún no están cerrados. Los estamos debatiendo también en la junta de gobierno del Ayuntamiento». Calatayud no niega que va a haber recortes. «Se bajan frecuencias y conexiones, como en todos los destinos con todas las compañías, pero que sea Valencia aún no es seguro», apostilla.

Hasta este viernes al mediodía, avanzan desde el Consorcio, no se hará pública la decisión final del convenio. Un replanteamiento que también afectaría a las asignaciones presupuestarias que el Concello destina a la promoción de la ciudad y que reciben las aerolíneas.