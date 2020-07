El personal del Sergas realiza las pruebas PCR a los jugadores del Fuenlabrada hospedados en un hotel de A Coruña

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 21/07/2020 10:24 h

Minutos antes de las 10.00 horas de este martes el personal sanitario el Sergas ha llegado al céntrico hotel NH Finisterre para realizarle las pruebas PCR a los 24 jugadores jugadores del Fuenlabrada, el equipo madrileño que ayer tendría que haber disputado la última jornada de liga con el Deportivo.

El resto de huéspedes desconocen por el momento si también serán sometidos a las pruebas de diagnóstico. Mientras unos comentaban a Radio Voz que serían informados por el hotel a lo largo de la jornada, otros señalan que «nadie les ha dicho nada».

A última hora del lunes, la Consellería de Sanidade confirmaba la puesta en marcha del «protocolo para a realización do estudo de contactos aos compoñentes do CF Fuenlabrada», a través de los servicios dos servicios de epidemiología. Los técnicos de Saúde Pública decretaron además «o confinamento do equipo tras coñecerse os resultados positivos de covid-19 de varios dos seus membros».