Inés Rey: «¿Por qué no se aisló al equipo? ¿Es que son menos los ciudadanos de A Coruña que los futbolistas del Fuenlabrada?»

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 21/07/2020 13:47 h

El viaje de los jugadores del Fuenlabrada, de confirmarse que se produjo tras conocerse que había varios positivos en el equipo, «constituye un peligro para la salud pública de A Coruña que desde el gobierno que presido tenemos obligación de denunciar y esclarecer», afirmó esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés, Rey, que consideró que se han producido «actitudes irresponsables e inadmisibles» y advirtió que el Ayuntamiento tomará «todas las medidas necesarias» para aclarar lo sucedido.

Rey mostró su «absoluta indignación y preocupación» ante lo que parece un incumplimiento de los protocolos sanitarios. «Los jugadores de fútbol [recalcó la regidora], no son diferentes al resto de la población. La Liga no tiene un estatus especial en los protocolos sanitarios, que rigen para todos». La alcaldesa recordó que «si yo mañana doy positivo se aísla a todo mi equipo, a toda mi familia y me ponen en cuarentena. Mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre un futbolista entre cualquier ciudadano y cualquier trabajador? ¿Acaso no contagian? ¿Están por encima de la normativa sanitaria? ¿Está LaLiga por encima de la normativa? (...) ¿Son menos los ciudadanos de A Coruña que los futbolistas del Fuenlabrada?».

No fueron las últimas preguntas. «Queremos saber por qué no se aisló al equipo completo del Fuenlabrada, por qué no se puso al equipo en cuarentena y por qué se permitió que viajara. Es nuestra obligación», subrayó la regidora, que encadenó una serie de cuestiones que los responsables de LaLiga y de distintos organismos deportivos, con los que se entrevistó esta misma mañana, no han aclarado: «¿Cuándo se les hicieron las pruebas? ¿Tenía La Liga, la Federación o la comunidad de Madrid constancia de que en el equipo había positivos? ¿Por qué se les permite viajar a la ciudad, coger un vuelo, un autobús e incluso visitar unas instalaciones deportivas con acceso público con posible riesgo de contagio poniendo en riesgo a la población? ¿Sabía el Fuenlabrada, que ya tenía un positivo, que podía tener más? Y si es así ¿fue comunicado este hecho a las autoridades sanitarias de Madrid y Galicia?», entre otras. La principal, insistió, es «¿por qué no se aisló a todo el equipo?».

La alcaldesa lamentó que el equipo viajase a la ciudad antes de conocer los resultados de las últimas pruebas que se les habían hecho, en las que aparecían «siete positivos de jugadores y otros técnicos del equipo». También señaló que mantuvieron su plan de dejar la ciudad anoche, hasta que se lo impidieron las autoridades sanitarias. Reveló que se enteraron de la crisis «por la prensa», ya que ni LaLiga ni la Federación se pusieron durante la tarde de ayer en contacto con el Ayuntamiento para explicar la situación.

Recordó, al fin, que los ciudadanos y el Ayuntamiento «están cumpliendo a rajatabla y con gran esfuerzo con los protocolos sanitarios». Por eso mostró su incredulidad ante una «actitud irresponsable» que supone un «peligro» en una ciudad que ha logrado controlar la pandemia; y lanzó otra andanada de preguntas «¿qué pasa con el personal que trabaja en el hotel, qué pasa con los recepcionistas, con el personal de la cafetería, con los limpiadores; qué pasa con el conductor del autobús, qué pasa con los coruñeses que utilizaban las instalaciones deportivas, qué pasa con toda esta gente». Mientras Sanidade, con la que existe «total cooperación», trata de prevenir cualquier riesgo; falta que algún responsable del viaje del Fuenlabrada asuma alguna responsabilidad.