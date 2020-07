La bandera azul ya ondea en el Real Club Náutico de A Coruña

0

A Coruña 20/07/2020 15:17 h

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, destacó este lunes que las banderas azules, distintivo que concede anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a las playas, puertos deportivos y senderos, es sinónimo de «un turismo de seguridad y de calidad», es decir, que permite disfrutar de un arenal o acceder a un puerto con una excelente calidad de las aguas, con seguridad y servicios, accesible para todos y «en los que rige una certera gestión ambiental y criterios de sostenibilidad».

Vázquez participó en el izado de la bandera azul otorgada al Real Club Náutico de A Coruña, donde destacó que este año la provincia de A Coruña es la primera en encabezar la lista gallega con seis puertos (C. N. Boiro?Marina Cabo de Cruz, C. N. de Camariñas, C. N. Sada, P.D. Sadamar, R. C. N. Portosín (Puerto de Son), además del Náutico coruñés) seguida por Pontevedra.

La conselleira señaló que las administraciones tienen la misión de promover un turismo en condiciones de total seguridad y «este verano, más que nunca, debemos procurar que los lugares que recibieron este distintivo, las playas, los puertos... sean lugares seguros». En ese sentido, resaltó que los Ayuntamientos deben tomar todas las precauciones necesarias y oportunas, con el fin de garantizar la higiene, la distancia entre los usuarios y una ocupación idónea.