Así será el hotel de Jorge Vázquez en Betanzos

A Coruña 23/07/2020 18:11 h

Todavía faltan meses para que abra sus puertas, pero Jorge Vázquez ya recorre, en su cabeza, cada esquina del hotel que planea abrir en Betanzos. Será el año que viene, con motivo del Xacobeo, ya que además el Camino Inglés pasa por delante del inmueble, la conocida casa del alcalde Tomás Dapena construida en 1900. El famoso diseñador gallego llevaba tiempo con la idea de abrir un negocio en su tierra natal, y después de mucho buscar, se hizo con esta propiedad. «Quería tener algo en Betanzos. Al principio pensé en un restaurante, pero después dije que lo que se necesita es un hotel porque no hay. Yo traía a gente de Madrid y no tenía donde alojarlos. Hace dos años celebré aquí mi cumpleaños. Éramos 90 personas, 60 eran de fuera de Galicia. Me volví loco. Dije: ‘Aquí hay que montar algo que sea muy Jorge Vázquez', porque creo que también hay ese público, ese turista que busca algo más», señala.

Empezó a buscar casas, «y grandes tampoco hay tantas en el pueblo», hasta que recibió una llamada advirtiéndole de que esta salía a la venta. «La vine a ver, y me enamoré del jardín, del palomar, de la fuente, de todo lo que había allí. Es una casa en la que se han vivido muchas cosas a nivel cultural e intelectual, muchísimas reuniones de la época se celebraron aquí, en las que participó incluso Álvaro Cunqueiro», señala. Su proyecto de transformarla en un hotel con encanto de 15 habitaciones convenció a los herederos, que también tenían otras ofertas, porque de esta manera podían seguir disfrutando del inmueble familiar. El gallego, que desde hace unos meses está al frente de Pertegaz, confiesa que es un sueño cumplido, y que la idea no solo le ha colmado de alegría a él, sino que el pueblo también está contento de que la casa quedara en manos de un betanceiro. «Tanto a mi familia como a mí nos lo han demostrado, nos lo han dicho. ‘¡Qué maravilla que has comprado esa casa, que se quede en alguien del pueblo y que presume tanto de ser de aquí!'», comenta.

Todavía no han comenzado las obras y Vázquez avisa que hay que reformarla por completo, pero ya adelanta que «el proyecto va a ser muy bonito y especial, al menos como yo lo tengo en la cabeza». «Quiero que sea como una casita colonial inglesa, con paredes enteladas, materiales nobles, muy acogedora. Que vengas y digas: ‘Me quiero quedar dos días más'». Además, le gustaría montar un restaurante de comida tradicional que aporte un toque más.

«Mi intención es montar un espacio para eventos, para bodas, porque en Betanzos no hay nada, pero hay mucha gente que viene a casarse a las iglesias de aquí y luego se tiene que ir a pazos de otros ayuntamientos. Y que además se puedan personalizar, que se cuide, porque aquí no se cuidan los sitios de las bodas. En Madrid tienes más oferta de vajillas, de sillas, de manteles, y aquí en varios casos cercanos que he vivido es sota, caballo y rey. Te vas a casar en un pazo, lo ves ahí arriba pero te meten dentro de una carpa y ya no ves nada. Yo no quiero eso, prefiero hacer menos bodas pero muy especiales», reconoce el diseñador.