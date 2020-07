A rúa Alcalde Abella, abandonada

0

La Voz de Galicia Ricardo Vales Agra

16/07/2020 10:33 h

Suponse que o adecentamento das rúas dunha vila ou dunha cidade non é tan só parte do negocio que xira en torno ás empresas adxudicatarias. Enténdese, pola contra, que cada mellora nunha rúa é, de acordo co seu significado máis sinxelo e estendido, unha inversión útil e necesaria tanto para facilitar a circulación dos coches coma o tránsito dos peóns e veciños. Non cambiará as nosas vidas, pero axuda a comprender cal é a súa importancia nas mesmas.

Pois ben, o Concello da Coruña ven de anunciar importantes traballos de acondicionamento nas rúas Vía Ártabra, Colón, Suevia, Pérez Quevedo e Ramón Villamil, radicadas no barrio de Monte Alto. Obras necesarias e debidamente xustificadas debido á antigüidade dos pavimentos destas calzadas e ao deterioro evidente que presentan a simple vista. O seu asfaltado data de finais da década dos anos 50, ligado coa época do racionamento e a pobreza e custeados integramente polos propios veciños a conta das célebres contribucións especiais da época.

Anos cincuenta

Como é probábel que os responsables municipais saian de vez en cando a coñecer o estado das rúas da súa cidade, non estaría de máis que se acercaran á rúa Alcalde Abella, tamén situada na zona de Monte Alto, a escasos metros da Domus. Poderán percatarse das condicións na que se atopa, deixada da man de Deus e das últimas corporacións municipais, malia que figuraba nunha listaxe de rúas a adecentar presentada pola Asociación de Veciños de Atochas-Monte Alto fai anos. Un enorme deterioro no asfalto e nas beirarrúas producido por diversos rebacheos que provocan gretas, algunhas con perigo de afundimento se non se adopta a decisión de acondicionala ao completo.

Desde os diversos gobernos municipais de quenda sempre se proclama o trascendente momento que vive a cidade baixo as súas respectivas xestións, transformacións que, explican, anuncian un tempo novo. Pero, polo momento, a rúa Alcalde Abella segue co mesmo asfalto que desde finais dos anos cincuenta.