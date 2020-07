Vuelve a dar negativo la mujer que aseguró que tenía covid en la playa de San Amaro

0

A Coruña 13/07/2020 15:39 h

La mujer que obligó a poner en marcha el protocolo por coronavirus en la playa de San Amaro durante la tarde del domingo volvió a dar negativo en la prueba PCR a la que se sometió esta mañana. A pesar de que ya había arrojado ese mismo resultado en el test que le hicieron tras su traslado al Chuac, para mayor seguridad se optó por contrastarlo con una segunda prueba.

La alarma en el arenal coruñés se desató al mediodía, después de que una mujer que había sufrido una caída asegurase, ya dentro de la ambulancia en la que estaba siendo atendida, que tenía coronavirus. Acto seguido se precintó y desinfectó con ozono la caseta de los socorristas y se ordenó aislar en sus domicilios a los tres socorristas del arenal que la atendieron, además de cuatro del Club del Mar y el personal de la ambulancia que la asistió.

Las autoridades optaron por no dar orden de desalojar la playa, ya que su nombre no figuraba en el listado que manejan los servicios de emergencias de afectados por coronavirus y no había estado en contacto con nadie de la playa salvo los socorristas, que la atendieron tras sufrir una caída.

La mujer fue acompañada hasta el Chuac por la policía, ya que si, tal y como aseguraba, era portadora del virus con una infección activa podía enfrentarse a un cargo por delito contra la salud pública por encontrarse en un espacio público y no cumplir el aislamiento.