Un año sin noticias de Yago de la Puente

A Coruña 13/07/2020 10:50 h

Este martes se cumple un año de la desaparición del coruñés Yago de la Puente. 365 días de angustia en los que sus familiares y amigos no han perdido la esperanza de saber qué pasó ese 14 de julio del año pasado, cuando tras disfrutar del Festival Celta de Ortigueira, el joven tomó un tren y supuestamente se apeó en Cerdido.

Este martes, a partir de las 20.30 horas hay convocada una concentración en la plaza de Pontevedra bajo el lema #SosYago. Sus familiares y amigos recuerdan que el uso de la mascarilla es obligatorio, que se debe mantener la distancia social y que no se utilicen pancartas u otros elementos de uso compartido.

A pesar de que los operativos de búsqueda tras su desaparición fueron multitudinarios no se obtuvo ninguna pista que ayudase a dar con su paradero. En mayo, ya con la desescalada por el coronavirus activa, su padre decidió volver a buscar alguna pista por los lugares en los que ya se buscó a Yago. «El caso estaba parado desde la gran batida del mes de diciembre por Cerdido; y los perros de rescate no pudieron ir en esa fecha ni rastrear la zona en marzo. Lo lógico es que ya no esté allí, pero yo volví a Cerdido», explicaba a La Voz a principios de mayo. Lo que José Manuel de la Puente tiene claro es que no quiere que este caso se quede en el olvido sin haberse resuelto.