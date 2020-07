Los candidatos y políticos de A Coruña llaman a la «mobilización democrática»

0

La Voz de Galicia M. M.

12/07/2020 14:31 h

Todos los partidos tienen depositadas sus esperanzas en la participación. Esta mañana en A Coruña, donde han depositado su voto dos de los candidatos a la presidencia de la Xunta en la que será la XI Lexislatura de Galicia, la petición de las distintas formaciones con opciones es la de una «mobilización democrática» este domingo.

Así lo expresó el candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, nada más ejercer su derecho al voto. «Hoxe é un día para fortalecer a democracia que rompa coa resignación e co pasado e, sobre todo, que serva para construír o país que queremos, a Galicia de futuro», manifestó Gómez-Reino, que también dio su opinión por la situación especialmente particular que se vive en A Mariña lucense: «Hai indignación democrática en moita xente que non entende como se vai impedir o voto a centenares de persoas no noso país no ano 2020».

; Antón Gómez-Reino: «Hoxe é un día para fortalecer a democracia que rompa coa resignación e co pasado» El candidato de Galicia en Común votó esta mañana en su colegio electoral de A Coruña Cedido

Otro candidato a estos comicios al Parlamento de Galicia que votó en A Coruña fue el de Marea Galeguista, Pancho Casal. A diferencia de las pasadas autonómicas, Mareas y Unidas Podemos concurren por separado. «Hai que facer un chamamento a todas as galegas e galegos, sobre todo á xente máis nova para vir a votar porque nestas eleccións decídense probablemente os próximos 30 anos de Galicia. Vai ser a lexislatura da reconstrución do país, vai haber fondos da UE para poder facer esa reconstrución e temos que estar presentes nas urnas».

Despóis de pasar por dous colexios electorais comprobo q a maioría leva o voto da casa. Moi poucas collen a papeleta no colexio.Funcionou a campaña da @Xunta que de maneira indirecta alertaba de que coller a papeleta alí era un risco. Igualdade de oportunidades?? 😡 @MGaleguista pic.twitter.com/RL3m308o5S — panchocasal (@panchocasal) July 12, 2020

Por su parte, la alcaldesa socialista Inés Rey mostró su apoyo al candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero. Pero, sobre todo, Rey llamó a la participación tras votar en la mesa electoral de Zalaeta. «Quero facer unha chamada á participación seguindo as indicacións de seguridade e hixiene que se están a dar nos colexios electorais. A xornada vai transcorrendo con normalidade e sen incidencias, cunha participación sensiblemente máis alta que hai catro anos, aínda quedan unhas horas para poder exercer o dereito ao voto e, polo tanto, animo a esa participación masiva nas eleccións».

El numero tres de la lista del PPdeG por A Coruña, Martín Fernández Prado, que acudió al Colexio Fogar de Santa Margarida, también animó a todos los coruñeses a votar. «Son 10 o 15 minutos para decidir los próximos cuatro años», recordó.

🗳️ Nuestro candidato y presidente local, @MartinFPrado1, hace un llamamiento a la responsabilidad de todos para acudir a votar. Quince minutos para decidir sobre los próximos cuatro años. pic.twitter.com/1hEvcTLAA5 — PP A Coruña (Ciudad) (@PPCoruna) July 12, 2020

Mercedes Queixas, número 3 de la candidatura del BNG al Hórreo por A Coruña, se mostró optimista esta mañana: «Temos a grandísima esperanza en que vai ser un día de sol e de luz que vai abrir un tempo novo para Galiza. Nós convidamos reiteradamente a que a sociedade hoxe se manifeste e que veña votar e exprese esa necesidade confirmada da importancia dun cambio en clave galega para o noso país. Convidamos á mobilización».