García Patiño solicita una reunión con Feijoo para denunciar el trato recibido por las aceras de A Xira

A Coruña 11/07/2020 17:28 h

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, envío este viernes un nuevo escrito dirigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para transmitirle su malestar por el trato recibido por la Consellería de Infraestruturas con respecto a la construcción de aceras en la AC-214, en A Xira.

Con el fin de informar a la Asociación de Vecinos O Gaiteiro de Sigrás sobre las novedades sobre el proyecto, el regidor mantuvo una reunión con su presidente, Evaristo Canosa. Tal y como García Patiño explicó al representante de la entidad vecinal, la AXI remitió, esta semana, un escrito en el que su director, Francisco Menéndez, vertía múltiples acusaciones en contra del Concello de Cambre. Entre ellas, el director calificó la historia de esta actuación como «longa e pouco desafortunada» y acusó al Concello de «seguir poñendo trabas». A mayores, el documento de la AXI mencionaba otros proyectos y cuestiones ajenas al itinerario peatonal y ciclista en la AC-214. De hecho, el documento del organismo sacaba a colación asuntos como la Vía Ártabra y la conexión de la CP-1706-AP9 en A Barcala y San Pedro de Nós AP9.

Como García Patiño explicó en el escrito al presidente, «estes reproches sobre actuacións que non teñen nada que ver co proxecto da Xira demostran a animadversión do director cara a institución que represento». García Patiño ve «inconcibibles» el trato y las formas empleadas por el representante de la AXI y recuerda, además, que es la segunda vez que solicita una reunión con el presidente de la Xunta para abordar esta cuestión.

Una demanda histórica

Durante la reunión mantenida con el presidente de la Asociación de Veciños O Gaiteiro de Sigrás, el alcalde recordó la cronología de este proyecto. El regidor mostró a Canosa el último escrito remitido por la AXI, así como el resto de documentación enviada tanto por el Concello como por el organismo autonómico sobre la construcción del itinerario peatonal y ciclista en A Xira.

El Concello envió, en el mes de mayo, un comunicado a la Xunta indicándole que «algúns dos terreos afectados tiñan que ser expropiados». Según indica la Ley 8/2013 de estradas de Galicia, como titular de la carretera, la expropiación de estas parcelas es una obligación de la Xunta de Galicia. En su defecto, la Consellería podría delegar estas actuaciones en el Concello ?precisando, para ello, una delegación de la facultad expropiatoria que el regidor requirió hasta en dos ocasiones y que la Consellería no llegó a enviar-. De hecho, tras prácticamente dos meses sin respuesta por parte del organismo, el Concello recibió, a principios de esta semana, el escrito por parte del director xeral de la Axencia Galega de Infraestruturas en el que comunicaban el inicio de procedimiento expropiatorio sometiendo el proyecto a exposición pública.

El gobierno local y los vecinos y vecinas de Sigrás llevan años reivindicando la necesidad de construir las aceras en A Xira. Tal y como García Patiño denunció en numerosas ocasiones, «a AC-214 é unha arteria fundamental no municipio que, agora mesmo, non conta coas condicións de seguridade necesarias para os peóns, que arriscan a súa vida todos os días transitando por un escaso arcén con pouca visibilidade».