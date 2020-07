Tres okupas de un edificio en la calle Doctor Fleming de A Coruña son detenidos por estancia ilegal en España

0

09/07/2020

A primera hora de este jueves, pasadas las 9.30 horas, varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la calle Doctor Fleming de A Coruña para identificar a los diez okupas que habitan en el edificio número 19. La intervención se realizó por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña para comprobar en qué estado se encontraban las personas y para hacer los trámites de extranjería, dado que los inquilinos son de nacionalidades marroquí y argelina, según indican fuentes próximas a las autoridades.

El okupado es un inmueble viejo adquirido por una empresa, que no contaba con residentes dado su estado precario. Fuentes próximas a la policía señalan que hay un foco de infección en el patio de luces a causa de los excrementos de las palomas y que el propietario del edificio no puede limpiarlo porque no puede acceder a el. Los okupas habitan tres de las cinco plantas que tiene el edificio.

Durante la intervención, los agentes cortaron la calle con la ayuda de una patrulla de la Policía Local de A Coruña que se encontraba en el barrio y terminaron trasladando a comisaría a tres de los okupas por estancia ilegal en España: dos mayores de edad y un posible menor extranjero no acompañado (MENA), para el que está pendiente constatar que es menor de edad y realizar las pertinentes gestiones. Los otros siete asaltantes fueron citados por extranjería para revisar su documentación de residencia.

La situación de la ocupación tendrá que ser resuelta por el juzgado que ha ordenado esta actuación y que se encuentra en estos momentos con las investigaciones preliminares.