Enfermeras de la uci del Chuac denuncian que se le niegan días de descanso

A CORUÑA 07/07/2020 12:05 h

En un escrito, enfermeras de la uci de la quinta planta del Chuac denuncian que «no podemos disfrutar de los días de libre disposición o adicionales de vacaciones, que por ley nos corresponden, durante julio y agosto, salvo que esos días sean cubiertos por personal de plantilla».

También CIG-Saúde critica la denegación de los días de libranza, que extiende al conjunto de los profesionales del área, tanto del hospital como en atención primaria, algo que atribuye a la «política de recortes e de precariedade da contratación».

Preguntada por las quejas, la gerencia del área sanitaria de A Coruña-Cee indicó que «se compromete a garantizar el descanso de los profesionales y el disfrute de sus vacaciones, siempre conjugándolo con las necesidades asistenciales de la población», asegura, y señala que «todos los profesionales disponibles están contratados».

En el escrito de la enfermería de intensivos, los afectados recuerdan que precisamente se trata de unos trabajadores que «vienen de estar al pie del cañón durante los momentos más duros de la pandemia», al que «todo el mundo aplaudía y al que ahora se le niega algo tan básico como que pueda disfrutar de sus descansos cuando lo necesita».

Según sostienen, el motivo es la falta de personal, algo que «se repite año tras año», por lo que aluden a que el bono de 250 euros que llegó a ofrecer la Xunta «quizás debería haberse destinado a la contratación de personal».

Los enfermeros aseguran que «sabemos que poco podemos hacer», ya que ante motivos como garantizar la calidad asistencial o por necesidades del servicio «poco podemos objetar y así lo llevamos asumiendo durante muchos años». No obstante, subrayan que «este ano no es un año normal», y recuerdan que «fueron momento duros, de estrés e incertidumbre, de mucho trabajo, de llorar cuando ya no podías más, de frustración, impotencia y miedo, de compañerismo y de muchas ganas de que todo acabase y poder descansar, estar con la familia y disfrutar un poco, que también nos lo merecemos».

Con su queja quieren dejar constancia de «la rabia, la decepción y el poco apoyo», recalcan, que perciben por parte la dirección, la misma que, advierten,«es muy probable que en poco tiempo y ante la llegada de un futuro incierto esté pidiéndonos de nuevo nuestro apoyo y colaboración para afrontar otra crisis sanitaria, que esperemos que no llegue».