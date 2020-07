La plantilla de Alu Ibérica en A Coruña denuncia los impagos a la Seguridad Social en abril

0

La Voz de Galicia M. M.

03/07/2020 12:45 h

El Grupo Riesgo pasó a ser su nuevo jefe en abril. Menos de un año después de la entrada en la factoría de A Coruña (sellada el pasado mes de julio del 2019), el fondo de inversión suizo Parter se despidió en pleno confinamiento de la planta. Después de Alcoa, los helvéticos también se desentendían de la aluminera, ahora en manos de otro fondo buitre, este con raíces en Ucrania. «En abril, que foi cando entrou Grupo Riesgo, temos constancia de que non efectuaron os pagos das cotizacións á Seguridad Social. Facemos esta denuncia con probas, logo de consultar a Tesorería e Inspección de Trabajo. Tememos que aconteza o mesmo coas cotizacións de maio e xuño», denunció este viernes en las oficinas de los sindicatos de A Coruña Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité.

El retraso solo de los pagos de abril supondría una penalización del 10 % si se pagan en junio, (los abonos se realizan a mes vencido) y del 20 % si se pagan en julio. Esto es, según cálculos del comité, 70.000 euros. «Temos uns okupas na empresa. Non os podemos chamar doutra forma. Ocuparon a factoría coa Administración mirando cómo se metían dentro. Se hai unha planta que ten que ser intervida en España é esta», reiteró Corbacho en una rueda de prensa en la que exigió la intervención urgente de la fábrica. «O proxecto de Grupo Riesgo é unha gran mentira, unha gran estafa. Non cumpriron nada do acordado con Parter en Madrid. Non realizan os pagos á Seguridad Social, non pagan aos proveedores nin invirten nada nas instalacións. A última reunión con Grupo Riesgo foi o 18 de maio. Desde entón, cancelaron ata en catro ocasións a mesa de traballo», añade Corbacho.

La competencia de Industria

Quién debe tomar las cartas el asunto, a raíz del enfrentamiento en el Congreso entre la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, con la bancada de los populares, está claro para los trabajadores de la antigua Alcoa de A Coruña, ahora Alu Ibérica. «En materia de Industria teñen competencia tanto o Ministerio como o Goberno da Xunta. Así o indica tanto o artigo 30 do Estatuto de Autonomía como os artigos 128 e 129 da Constitución. A Xunta non se pode pór de perfil neste problema. Que se deixen de tirar pedras. Teñen que entrar xa», exhortó Corbacho. Exigen «unidade de acción».

Agujeros en las cubiertas

El comité de empresa también ha sacado fotos para atestiguar el abandono de la planta de A Grela. Las cubiertas están llenas de agujeros que, si no se reparan, «van voar», pronostican, y uno de los dos hornos encargados de la refundición de la chatarra no funciona. El otro, corre la misma suerte. «Los proveedores no quieren hacer ninguna reparación porque ya saben que Grupo Riesgo no está pagando».

Temen la paralización total de la planta si que quedan sin esta actividad, la chatarra para refundir. «A día de hoxe non podemos constatar de onde vén a materia prima que entra na factoría nin a onde van os camións co material aquí procesado», desliza Corbacho.

Acusación de «boicot»

Por su parte, Grupo Riesgo los acusa de «boicot» por no acudir a los cursos de formación organizados. «Non se pode dar un curso de soldadura en 24 horas. Iso non é boicot, é que non podemos validar iso. Esiximos a formación pactada en Madrid, rotativa e para un mínimo de 180 persoas e para unhas novas instalacións das que de momento non sabemos nada», apostillaron desde el comité, que también alerta de que ya se produjeron los primeros despidos. Se trataría de tres personas, al parecer contratadas por Parter, para buscar nuevos clientes. Los representantes de la plantilla de Alu Ibérica A Coruña concluyeron con un mensaje: «Defender Alcoa é defender Galicia».