La experiencia de Deborah García en un avión: «Hubo personas que llegaron con un paño en la cara como si fuera una mascarilla»

La Voz de Galicia A. G. CHOUCIÑO

A Coruña 03/07/2020 22:53 h

«Fue un vuelo normal, como si no hubiera pandemia. Prácticamente estaban todas las plazas ocupadas. íbamos en el avión más de 150 personas», indica Deborah García. Esta química y divulgadora científica regresaba este jueves a Madrid en un vuelo con Iberia desde A Coruña y la situación que vivió hizo que compartiera su enfado en las redes sociales. «A las compañías aéreas no les importa nada la seguridad de sus clientes y trabajadores. Y las autoridades lo consienten». afirmaba en uno de los tuits.

Vuelo de Iberia de A Coruña a Madrid del 1 de julio de 2020, en plena pandemia. Aforo casi al completo. Sin control de temperatura para acceder al avión. Pasajeros con mascarillas con válvula, caseras o pañuelos.

¡Estoy tan enfadada!

A/A @sanidadgob @Iberia @aena pic.twitter.com/ZfelBqJrne — Deborah García Bello (@deborahciencia) July 2, 2020

García explica que en los medios de transporte no tienen porque dejar asientos vacíos como medida de seguridad, algo que le parece una temeridad: «Íbamos todos pegados, no había ninguna distancia de seguridad ni control de aforo. Luego tampoco miraron la temperatura de ningún pasajero».

«Los había que llevaban mascarillas sin ningún tipo de homologación, de estas que se hacen en casa con cualquier tela. Otros la llevaban mal puesta»

No obstante, una de las cosas que más preocupó durante el trayecto a García fue la ausencia de control del tipo de mascarillas que portaban los pasajeros: «los había que llevaban mascarillas sin ningún tipo de homologación, de estas que se hacen en casa con cualquier tela. Otros la llevaban mal puesta y hubo personas que llegaron con un paño en la cara como si fuera una mascarilla». Toda una falta de prevención que puede hacer que surjan nuevos rebrotes de covid-19.

«Ya fui prevenida porque me había avisado unos días antes un compañero que fue de Barcelona a Madrid en el AVE»

Este vuelo era la primera vez que la química volvía a coger un avión tras el estado de alarma y ya lo hacía con avisos de conocidos suyos: «Ya fui prevenida porque me había avisado unos días antes un compañero que fue de Barcelona a Madrid en el AVE y me contó que no existía ningún control sobre cómo accedían los viajeros». Por ello García compró una mascarilla FFP2 KN95 para viajar de una forma más segura que con una quirúrgica. «Si vas a estar pegado piel con piel con una persona al lado y que ya es un problema no mantener ningún tipo de distancia y además si no lleva ninguna mascarilla homologada pues estás en peligro», añade.