Ana Rancaño: «Llevo 22 años y ya me he reinventado»

A Coruña 02/07/2020 16:35 h

«Un torbellino», así describe Ana Rancaño el ritmo de la nueva normalidad en su tienda de Riego de Agua. Se muestra muy agradecida a los clientes de siempre, los primeros que la fueron a visitar en cuanto reabrió. «Chapó, maravillosos», dice sobre los habituales y las personas que por referencias de amigos han querido seguir apostando por el comercio local.

El trabajo en su tienda, admite, se ha multiplicado para garantizan las medidas de seguridad. Sus expectativas son «salvar la campaña, que la gente poco a poco pierda el miedo». Pese a su optimismo natural, apunta que no quiere pecar de no estar en la realidad y apostilla que las noticias sobre la economía que se transmiten no dan demasiados motivos para la esperanza. Sin embargo, insiste en que está motivada y cree que hay salidas para la crisis. «Mi tienda es de moda sostenible, algodones orgánicos y telas recicladas, todo fabricado en España, apuesto por diseñadoras emergentes y por comprar piezas atemporales», explica sobre una filosofía de trabajo que cree que le ayudará a mantenerse. «Llevo 22 años, soy de las que está aguantando aquí el tipo, me he ido reinventado, empecé de ropa intima de hombre y he ido avanzado», comenta, y revela que el secreto de su permanencia está en que le gusta lo que hace. «Los tenderos somos unos especímenes aparte, lo que nos encanta es vender, poner a la gente guapa, a cada uno lo que le queda bien, no despachar, y eso es una cosa que pesa», considera a la hora de ganarse a la clientela.