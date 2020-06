El tiempo: preparados para un fin de semana «inestable» en A Coruña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. M.

A Coruña 26/06/2020 12:47 h

En el primer fin de semana completo del verano el tiempo será más bien de primavera. Al anticiclón le cuesta asentarse sobre Galicia y la ciudad de A Coruña no será una excepción estos tres días. No veremos cielos espléndidos de sol y las temperaturas máximas no subirán de los 21 grados. Esta es la previsión más detallada.

Viernes

Este viernes la situación meteorológica se irá complicando a medida que avance el día. Por la tarde entra un frente frío por el oeste que dejará los cielos parcialmente cubiertos y con posibilidad de lluvias a partir del mediodía. Lo excepcional del norte de la provincia de A Coruña, y también de la de Lugo, es que las temperaturas no registrarán la caída prevista en otros puntos de la comunidad. Aquí tendremos máximas de 21 grados, por encima de los 20 de Vigo. El viento soplará del suroeste, con intervalos moderados en el litoral.

Bos días! A chegada este mediodía dunha fronte fría a #Galicia fará que pola tarde teñamos chuvia e baixada de temperatura.

E tócanos fin de semana de ceo gris☁️. A fronte desta tarde ábrelle o camiño a outra menos activa para mañá e aínda unha derradeira moi feble o domingo. pic.twitter.com/asiYTTsqkt — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 26, 2020

Sábado

Llega un nuevo frente. En A Coruña dejará lluvias débiles por la mañana. El cielo tenderá a ir despejándose a medida que avance el día. «A tendencia é a apertura de claros a partir de media tarde», pronostica Meteogalicia. Las máximas bajan un grado en A Coruña, hasta los 20 grados. Los vientos soplarán del sur por la mañana y del oeste por la tarde. De nuevo, con intervalos moderados en el litoral.

Bos días! Continúa a inestabilidade nunha xornada de transición coa chegada dunha fronte na madrugada.

👉Hoxe, ceos parcialmente nubrados e⛈️en áreas de montaña.

👉Mañá e o sábado☁️e chuvias febles máis persistentes ao oeste.

👉O domingo, progresiva recuperación con🌤️ ao sur pic.twitter.com/E7A4n7ws6A — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 25, 2020

Domingo

«O domingo será aínda unha xornada de inestabilidade por mor do achegamento doutra fronte pouco activa desde o noroeste», avanza Meteogalicia. Esto se traduce en un aumento de la nubosidad por la mañana en A Coruña, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo, a partir de las 14.00 de la tarde. Las máximas serán de 21 grados y las mínimas de 18. Los vientos soplarán débiles cambiando de componente oeste a norte durante el día.