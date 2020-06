Bronca unánime de la oposición al gobierno local de A Coruña por ausentarse y no informar en una comisión

0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 22/06/2020 21:07 h

En el mandato de los acuerdos, el gobierno local logró uno más, pero en su contra. Los cuatro grupos de la oposición -PP, Marea, BNG y Cs- presentaron una queja por escrito a la alcaldesa, Inés Rey, por lo ocurrido en la comisión de Promoción Económica, que iba a ser de trámite y acabó como el rosario de la aurora.

La concejala de gobierno, Diana Cabanas, no pudo acudir por estar de baja por maternidad. Su sustituta, Eva Martínez Acón, no apareció, lo que fue calificado de «reprobable» por algunos de los ediles. No trascendió el motivo de su ausencia. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, que había sido invitada porque se trataban asuntos de su área, no puso asistir. Sí lo hizo el primer teniente de alcaldesa, Juan Ignacio Borrego, que también fue como invitado, aunque se le habría convocado en calidad de miembro de ese órgano, y rechazó informar sobre los asuntos del día por entender que debía estar presente la titular de la comisión o la concejala que la sustituye.

La presidenta de la comisión, Nazareth Cendán (PP), admitió que se podría haber producido un error de procedimiento en ese punto. Pero ella y el resto de los representantes de la oposición insistieron en continuar, por entender que el gobierno tenía presencia. Borrego señaló que no tiene inconveniente en informar, pero siempre que la convocatoria sea de acuerdo al procedimiento. La comisión se quedó en la bronca, y deberá reunirse otra vez.