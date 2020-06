Manuel López, responsable de Samaná Coruña: «Hay ánimo para sacar esta situación adelante»

0

La Voz de Galicia f. brea

a Coruña / lA voz 30/06/2020 19:06 h

Transmitir seguridad a los clientes es una cuestión de vital importancia, apunta Manuel López y, por ello, Samaná Coruña publicó un vídeo mostrando su protocolo, que se hizo viral: «Si la gente tiene confianza es más fácil que venga a disfrutar», asegura el responsable del local, que también dirige el Soho y el recién inaugurado Buenasuegra. «Estamos contentos por empezar a funcionar y tener casi al 100 % del personal trabajando. Todos están con muchas ganas. Hay ánimo para sacar esta situación adelante y estoy muy contento con la respuesta», señala.

López explica que esperaban que la vuelta de los clientes fuera progresiva y así está siendo: «El Samaná lo abrimos los fines de semana y por las noches la afluencia es buena. A la hora de la comida estaremos al 50 % del aforo permitido y antes llenábamos siempre». Cuando una persona llega al restaurante, es recibido en la puerta y acompañado por el personal hasta su mesa. «Nos protegemos nosotros, protegemos al cliente y algo que me parece muy importante, recordamos a la gente que esto no se ha acabado y no podemos cometer errores que nos hagan retroceder. Si todos somos responsables, en tres o cuatro meses estaremos funcionando al 100 % seguro», añade López.

En el caso del Samaná mantendrán la apertura durante el fin de semana hasta que comience el mes de julio, ya que se espera que «vengan turistas y empiece a despegar la actividad comercial». Durante los tres meses que ha tenido los negocios cerrados, Manuel López afirma que tuvieron tiempo «para pensar y replantear algunas cuestiones». Así, por ejemplo, apostaron por hacer comida para llevar y recoger en el local y está siendo un acierto: «En el futuro va a funcionar mejor. Lo arrancamos con una carta diferente a la del restaurante, ya que hay productos que al domicilio no llegarían igual que si se sirviesen en el local. Tenemos paquetes con menús en los que, incluso, añadimos un juego de escape room».