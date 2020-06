Emisiones de radiofrecuencia para el colapso del coronavirus: el proyecto gallego contra la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a coruña / la voz 19/06/2020 14:41 h

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, mantuvo una reunión por videoconferencia con los responsables de cinco proyectos que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer frente al nuevo coronavirus y que son financiados por el Fondo Covid-19, que gestiona el Instituto de Salud Carlos III.

La Universidade da Coruña (UDC) participa en esta iniciativa con la investigación del profesor Fermín Navarrina, del Grupo de Métodos Numéricos en Enxeñería, de la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. VirionBreak: Cálculo dinámico da cápside do SARS-CoV-2 para a súa destrución por resonancia, es el título de su trabajo.

Microondas para destruirlo

«O proxecto VirionBreak realiza unha análise dinámica estrutural da cápside (proteínas que envolven o material xenético do virus) co fin de obter as súas frecuencias e modos propios de vibración e determinar as características dunha emisión de radiofrecuencia que poida provocar o seu colapso. O catedrático Fermín Navarrina explicoulle ao ministro que os resultados definirán os parámetros de deseño dun dispositivo emisor (probablemente de microondas) que permita destruír total ou parcialmente a cápside do virus por resonancia inducida», explica la UDC.

En esta investigación participan, además de los científicos de la UDC, investigadores de la Politécnica de Madrid, de la Universidad de Viena y de las de Michigan y Purdue, en Estados Unidos. En la reunión del jueves le explicaron al ministro los avances de sus proyectos que, en algunos casos, pueden resultar complementarios.