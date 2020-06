María Pita aborda con la Delegación del Gobierno la situación de inseguridad ciudadana en un edificio de Palavea

0

18/06/2020 18:09 h

El Concello de A Coruña coordina con la Delegación del Goberno las actuaciones ante el problema de seguridad ciudadana identificado en un edificio de Palavea, todavía no terminado. «O Goberno municipal entende que existe un problema grave de convivencia neste barrio, polo que o pasado martes a xunta local de Seguridade abordou xunto coa Subdelegación do Goberno esta problemática en específico», apuntan desde María Pita.

«En innumerables ocasións, Benestar Social acudiu co persoal técnico municipal para identificar o estado das persoas que viven alí en situación de vulnerabilidade e xestionar as axudas que precisaren, pero estas foron rexeitadas na maioría dos casos. O Concello enviou un escrito ao xulgado de primeira instancia que tramita as execucións hipotecarias e ao xulgado de instrución encargado das dilixencias en relación con comisión de feitos delitivos, co obxectivo de que a administración xudicial axilice a execución hipotecaria deste inmoble por parte da Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria)», insisten desde el ejecutivo local.

Respuesta del BNG

Por su parte, el grupo municipal del BNG registró una moción para o su debate y votación en el pleno del próximo 2 de julio en la que se insta o gobierno local a que tome las medidas necesarias «co obxecto de poñer fin á ocupación ilegal dos bloques de vivendas de Epamar en Palavea». La iniciativa la va a defender el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

«O grupo municipal do BNG considera o dereito á vivenda un dereito fundamental que debe ser garantido de xeito efectivo polos poderes públicos, pero a reivindicación do dereito á vivenda non pode servir de coartada a prácticas usurpadoras ou vandálicas», afirma Jorquera en su exposición de motivos.