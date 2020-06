Una fotografía «engañosa», pero no «manipulada»: así es la «sorprendente» sentencia sobre la Solana de A Coruña

0

La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación sobre las obras de la reforma del Complexo Deportivo de A Solana que Defensa do Común llevó ante la justicia por considerar que «afectaban gravemente á visibilidade do mar desde O Parrote».

Para argumentar su reivindicación aportaron fotografías que, según el colectivo, dejan claro que los trabajos incumplen lo expuesto en la Lei do Solo de Galicia del 2010, que indica: «Non se permitirá que a situación, masa ou altura das construcións, muros e cerramentos, ou a instalación doutros elementos, limiten o campo visual para contemplar as belezas naturais, rompan a harmonía da paisaxe (...) ou limiten ou impidan a contemplación do conxunto».

Altura de tres metros

La empresa constructora también aportó sus propias imágenes. «Convenientemente manipuladas e tomadas desde unha altura superior a tres metros que, de momento, non acada ningunha persoa», apostilla Defensa do Común.

El grupo ha mostrado su incredulidad sobre una «argumentación sorprendente» de la Audiencia, que dice en su sentencia: «La fotografía no podría decirse manipulada, falsificada, sino, acaso, utilizada de forma engañosa. Esto es, se trataría de una fotografía real aunque obtenida desde una particular cota».

A pesar de este uso «engañoso», la Audiencia no ha atendido la petición del colectivo que recuerda al Concello que el balón está en su tejado. El gobierno local, inciden, es quien puede revisar la licencia presentada en el 2019. Defensa do Común va a recurrir a la Valedora do Pobo y a Europa.