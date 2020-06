Sobrado abre una línea de ayudas para pymes y autónomos

0

La Voz de Galicia E. C.

16/06/2020 10:01 h

El Concello de Sobrado lanza una línea de ayudas dirigida a las pymes y personas autónomas del municipio. La convocatoria, que pretende paliar los efectos socioeconómicos derivados del covid-19, fue aprobada en el pleno de la corporación.

La línea de subvenciones se dividirá en diversas fases atendiendo a la evolución de la crisis sanitaria. Esta primera beneficiará a todas las pequeñas empresas y autónomos del término municipal, que recibirán entre 100 y 400 euros para la compra de equipos de protección individual (EPIs), tan necesarios en la reapertura de establecimientos.

El equipo de gobierno de Sobrado ya está preparando la segunda fase de las ayudas, que consistirá en la creación de una plataforma web para que los negocios puedan vender sus productos on-line. La página web es www.desobrado.com.

«As axudas iranse dando por fases, adaptando as necesidades das diferentes pemes e persoas autónomas do noso municipio á realidade na que se atopen», explicó el alcalde de Sobrado, Lisardo Santos. «Nesta primeira centrarémonos na volta aos establecementos e negocios, enfocándonos na compra de EPIs. Con esta prestación queremos axudar a todas as pequenas empresas e autónomos que o precisen», apostilló.

También se aprobó en pleno una ayuda a la natalidad de 500 euros por cada nuevo nacimiento en el 2020.