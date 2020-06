Miño abre una peculiar temporada de fiestas

0

La Voz de Galicia Maruja Campoviejo

11/06/2020 17:36 h

Muchos estaban entonando el Pobre de mí antes de tiempo al imaginarse un verano sin fiestas. Pero desde Miño llega la noticia más esperada: habrá fiestas por San Pedro los días 27, 28 y 29 de este mes. Como manda la tradición, aunque respetando las medidas higiénico-sanitarias. Así lo confirmaba ayer en Radio Voz Catalina Morado, primera teniente de alcalde de Miño: «Venimos trabajando en esto más de un mes, pero no hemos podido confirmar que podíamos llevarlo a cabo hasta esta misma semana. Así que hemos hecho planes para los distintos escenarios que pudieran darse, por si no pasábamos de fase. Y las medidas de prevención serán mayores de las que se van a exigir», explicó antes de añadir que lo harán «con todo el respeto a la gente que lo pasó mal, para lanzarles un mensaje de ánimo». Las fiestas estarán dedicadas a los que mejor se portaron durante el confinamiento: «Queríamos rendir un homenaje a nuestros pequeños, a sus padres y también a todos los mayores, que lo pasaron especialmente mal. Todos necesitamos un poco de alegría», contó Morado. Aunque el fin último de estas celebraciones tiene un trasfondo más práctico: apoyar a la hostelería. Para eso, dedicarán un día a los niños, con dos espectáculos en los que se vigilará el control de aforo, la desinfección del espacio, las distancias de seguridad... Pero también habrá cosas para los mayores: «En vez de que la gente venga a escuchar música, la música irá a donde está la gente. Habrá pequeñas actuaciones con músicos locales delante de zonas de hostelería», desveló la teniente de alcalde. Y el día 29, festivo local, habrá una sesión vermú y un homenaje muy merecido a la cantante Chus Lestayo, que estuvo cantando y animando a la población durante el confinamiento. «Ahora actuará como es debido, no desde el balcón, en la plaza del Parchís», puntualizó Morado. Las fiestas se cerrarán con más música —con otra artista local como es María Jesús Cabana, Astrogirl—, y con fuegos artificiales.