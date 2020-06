El Ayuntamiento prevé terminar el nuevo carril para corredores esta semana si el tiempo lo permite

0

La Voz de Galicia

10/06/2020 10:08 h

Los trabajos para asfaltar el nuevo carril para los corredores «se terminarán esta semana si no llueve». Así han indicado desde el Gobierno local a Radio Voz este miércoles. No obstante, no se trata del asfaltado definitivo.

Lo que se ha hecho por el momento ha sido echar una capa de hormigón nueva en un tramo que va a lo largo de ese carril del tranvía que va desde la fuente de los surfistas hasta las Esclavas. Por lo tanto, es el paso previo a la colocación de la pavimentación especial para los deportistas.

El objetivo de este nuevo vial para corredores será ayudar a descongestionar el carril bici del paseo, al que muchos deportistas han recurrido para evitar chocar con los peatones.

Esta mañana algunos deportistas sugerían en el programa Voces de A Coruña que sería beneficioso que la longitud del tramo total fuera mayor. Otra paseante también consideró que estaría bien eliminar el seto que hay entre carril bici y el paseo para hacerlo más amplio: «así quedaría más ancho para todos».