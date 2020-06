Los que okuparon el chalé de A Zapateira continúan merodeando por la zona

0

La Voz de Galicia

A Coruña 08/06/2020

El chalé que fue asaltado por un grupo de okupas en A Zapateira, el número 31 de la avenida de Nueva York, fue entregado a sus propietarios, una entidad financiera, en la tarde noche del domingo.

Los supuestos okupas «continúan merodeando nuestras casas», explicó María, una vecina. Uno de los agentes de seguridad que desplegó la propietaria en el chalé que fue okupado alertó «de que estos individuos pasaron varias veces por aquí. No sé lo qué querían. Pero nada bueno», dijo.

La propietaria, una entidad financiera, envió ayer a técnicos en electricidad y electrónica. Su trabajo consiste en instalar equipos de seguridad «para que no vuelva a ocurrir esto», explicó uno de los técnicos. Esta misma persona explicó que los que asaltaron la casa «no eran de los que van a robar cobre». Lo justifica porque la conexión eléctrica desde el exterior para tener luz en la casa «está muy bien hecha».

Sobre el estado que dejaron la vivienda, uno de los empleados no daba crédito: «La casa está llena de basura por todos los lados». Pero este profesionsal no entiende el motivo «de destrozar los muebles, levantar baños y piletas. No sé qué esperaban, vivir bien o alquilar para vivir mejor», indicó esta fuente.

A primera hora de ayer la propietaria del chalé inició los primeros trabajos para que el chalé volviese a sus orígenes: colocaron el portón de acceso y los electricistas subsanaban los daños que los okupas hicieron en la casa, que ahora está vigilada con cámaras de seguridad.