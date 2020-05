Juan Agrelo se equivocó de virus

0

Lleva dos meses hospitalizado. «Uno en la residencia y otro en Oza», comenta desde este último hospital. Tenía todas las papeletas para contagiarse. Parece que el covid-19 estaba hecho a su medida. «Eso dijo un médico amigo», asegura Juan Agrelo. Tiene 77 años y es un relaciones públicas de la calle. Habla con todo el mundo, despacha en su tienda Ekipos de la plaza de Lugo y se mueve por toda la ciudad... Lo dicho, si había algún candidato a PCR positivo era Juan. Pues no. El 26 de marzo se cayó en la calle cuando iba camino del médico. Llevaba un tiempo quejándose de las piernas y no se encontraba demasiado bien. Lo ingresaron convencidos de que era un nuevo caso de la pandemia. Pero tras muchas pruebas el diagnóstico fue que padecía el poco usual síndrome de Guillain-Barré. «A él no le podía tocar el virus de todos», comenta sonriente su mujer Marisa. Ahora empieza a estar contenta, pero reconoce que lo pasó muy mal. «Fue muy duro», dice con la voz entrecortada. Juan es un clásico del comercio coruñés. Posiblemente el profesional que lleva más años detrás de un mostrador. Recuerdo que alguna vez me enseñó fotos en blanco y negro al lado de Lolita Pascual cuando era un chaval. A los 13 años ya hacía recados de tienda en tienda. Su último y popular negocio es el establecimiento de deportes Ekipos, que en estos momentos luce el cartel de «Liquidación total por cambio de negocio». «La idea es traer para el local mi taller de costura y, mientras tanto, ir liquidando», explica Marisa. A sus 77 años, Juan Agrelo, el hombre que se equivocó de virus, se jubila. No lo tumbaron las distintas crisis que sufrimos. No pudieron con él los grandes centros comerciales. Combatió a Amazon con su don de gentes... «Pero de esta no queda otra que jubilarme. Después de estar dos meses ingresado ves la vida de otra manera. Me gusta el trato con la gente, pero el negocio no es lo que era y la salud tampoco. A ver si la jubilación me da para la propina de los nietos», explica, fiel a su estilo, desde Oza, donde me consta que ya es el paciente más popular y que trabaja día a día para ponerse bien. «Si me coge la médula me deja inútil», apunta. No sabe cuándo le darán de alta, pero seguro que pronto volverá por la plaza de Lugo a charlar con sus muchos amigos y para contar una y otra vez que lo suyo no fue coronavirus. Juan Agrelo se equivocó de virus.