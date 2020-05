0

La Voz 27/05/2020 12:33 h

La incidencia de la pandemia provocada por el coronavirus motivó que el Sergas contratara personal de refuerzo para hacer frente a la avalancha de pacientes en los centros sanitarios. Ahora, con una situación más normalizada, el personal eventual se queja de que se están cubriendo puestos renovando a esos profesionales que llegaron como refuerzo en vez de tirar de listas de contratación, como se venía haciendo hasta el momento.

Laura Sánchez habló en el programa Voces de A Coruña de Radio Voz para dejar claro que «no protestamos en contra de la prórroga de los contratos covid, no queremos que nuestras compañeras dejen de trabajar. Pedimos que los contratos para los puestos de trabajo se den por lista, como siempre».

En el caso de Sánchez, ya estaba trabajando antes de que se iniciara el estado de alarma. El 26 de marzo fue trasladada a la uci de nueva creación del Chuac para enfrentarse en primera línea al coronavirus, pero el 30 de abril se reincorporó de su baja el profesional al que estaba sustituyendo y su contrato terminó: «Debería haber recibido una llamada para volver a trabajar al día siguiente, pero como prorrogaron los refuerzos me dijeron que no podía seguir».

Esta situación la viven diferentes colectivos, como el de enfermería o el de celadores, que trabajan de forma eventual en el Sergas. «Conseguir estar en las posiciones más altas de la lista lleva años, ya que se valora el tiempo trabajado, presentarse a oposiciones, realizar cursos...», explicó Laura. Para reforzar el sistema sanitario ante el impacto del covid-19, Sanidade llamó a personas que estaban fuera de la lista a las que Sánchez asegura que «tratamos con todo el cariño y les enseñamos a trabajar, porque muchas no sabían. Incluso creamos un protocolo. No se nos valoró y es un desprecio que notamos hacia nosotras. No sabemos si nos van a llamar o no. A estas alturas, todas las que estamos en los puestos más altos de la lista ya deberíamos tener el bloque de vacaciones a cubrir dado».

La profesional apunta que la carga de trabajo en los hospitales se ha visto reducida considerablemente: «Hay pocos pacientes y si prorrogan a los refuerzos no hay trabajo para tanta gente. Están cubriendo puestos que tenían que darse por lista. Hay bajas de compañeras que fueron cubiertas por las personas que se contrataron como refuerzo».

Por su parte, desde el Sergas se apunta que «se mantienen los refuerzos contratados por la pandemia. Renovaremos todos los contratos vigentes, como mínimo, hasta septiembre. Pero incluso haremos nuevos refuerzos, además de contratos de sustitución de ausencias y vacaciones, conforme al pacto de contratación. A mayores, se mantienen los contratos de profesionales llamados fuera de listas y que atendieron a pacientes».