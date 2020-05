«Graduación audiovisual» de los alumnos de Atocha

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

Betanzos 22/05/2020 18:01 h

No son los únicos que han visto modificada la celebración de su graduación, pero la veintena de alumnos de segundo de bachillerato del CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen de Betanzos han decidido hacer un avance audiovisual para dejar claro que la pandemia solo aplaza la ceremonia, pospuesta para cuando se puedan realizar con seguridad.

Reconocen que el covid-19 les ha variado «unha data que levabamos desexando dende que eramos uns cativos e comezamos no centro». «Mudou os nosos plans, mais non a nosa ilusión e esperanza», apostillan y explican que por eso decidieron hacer un vídeo como homenaje «a todos estes anos de alegría, e como non, de esforzo».

«Este vídeo creouse coa finalidade, de sentirnos máis preto pese ao distanciamento, de animar a outros compañeiros que estean a vivir unha situación similar, e sobre todo, para mostrarlle ao noso profesorado, o que nos veu crecer e sempre estivo connosco, coidándonos e apoiándonos, o gran aprecio que lles temos», explican tras crear una pieza en la que se les puede ver con variopintas y personalizadas bandas de graduación.