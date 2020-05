La comisión de fiestas de Santa Cruz reparte unas 400 mascarillas entre los viandantes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Brea

La Voz 22/05/2020 14:35 h

La comisión de fiestas de Santa Cruz comenzó su reparto gratuito de mascarillas. Estiman que en esta primera jornada han entregado unas 400 y continuarán con la iniciativa en los próximos días. El colectivo adquirió un total de 3.000 mascarillas, algo que no fue fácil ya que inicio la tramitación de la compra cuando había escasez y se prolongó durante un mes.

Rodrigo López, colaborador en la comisión, destaca que «ata Santa Cruz achégase moita xente a pasear. Ocorréusenos entregar as máscaras agora que son obrigatorias. Vemos que moitos xa as levan, pero outros non. Veremos como evoluciona a situación por se é preciso mercar máis». Además de repartir mascarillas en la calle, López comenta que también se las facilitaron a familias con dificultades económicas.

Esta no es la única acción solidaria llevada a cabo por la comisión de fiestas de Santa Cruz. Ya colaboraron con la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) promoviendo una campaña de donación. Los propios miembros llamaron a sus familiares y colaboradores para informarles de que el proceso era totalmente seguro. Así, lograron 150 donaciones que, como le respondieron desde la agencia de donación en un correo de agradecimiento, «significa ter sangue para 40 operacions e plaquetas para máis de 15 doentes de cáncer ou leucemia».

Más iniciativas y sin perder la esperanza

El presidente de la comisión de fiestas de Santa Cruz, Román Montero, explica que tienen en mente más iniciativas y que la próxima que pongan en marcha tendrá como objetivo apoyar al comercio y a la hostelería local. «A maioría dos donativos para as festas do verán veñen destes negocios, en especial da hostalaría que é un dos sectores máis beneficiados. Por iso estamos pensando en como podemos axudalos», indica.

Por otra parte, Montero apunta que todavía no han perdido la esperanza de poder llevar a cabo los festejos, aunque esta claro que «non van ser como todos os anos. É pronto e non podemos planificar nada a dia de hoxe, pero, si se pode, algo intentaremos facer». El impacto de la pandemia ha trastocado todos los planes, como en el resto de lugares, ya que «a estas alturas xa teríamos moitas cousas pechadas e estaríamos pedindo cartos»