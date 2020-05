Carlos Martí y «la construcción de la ciudad» en Galicia

0

La Voz de Galicia Felipe Peña Pereda

23/05/2020 05:00 h

Cuando he leído el encabezamiento «maestro discreto de la arquitectura» aplicado por Anatxu Zabalbeascoa a Carlos Martí, me ha parecido el titulo más grande que se puede dar a un arquitecto estos días en que estamos tan necesitados de gentes sabias para cuidar de la ciudad y construir nuestras casas. Carlos Martí Aris (que muere en Barcelona el 1 de mayo último) es un arquitecto poco conocido por el público y muy valorado por los que han tenido ocasión de conocer su obra construida y sobre todo escrita. Porque escribió de arquitectura como un ferviente constructor sin dejar nunca de referir sus textos a la acción de edificar. «Considera los estudios críticos de carácter auxiliar y supeditados a las obras», esto lo afirma a propósito de un texto sobre la crítica de George Steiner. Además es una escritura acertada, clara, que no rehúye lo que de forma tiene un texto y que ilustra muy bien lo que quiere decir con cómo lo dice.

Para Galicia, los escritos de Carlos Martí significan un aporte muy esclarecedor en un momento de renovación de la cultura arquitectónica que tiene lugar en los setenta. Dos acontecimientos marcan este momento para Galicia: se crea el Colegio de Arquitectos -al separarse del de León- y, muy poco después, se realiza el Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela (SIAC). Martí forma parte de un activo grupo de arquitectos catalanes que están presentes y colaboran con sus colegas gallegos en estos momentos. Se mueven alrededor de la revista 2C La Arquitectura de la Ciudad y de la ideas de Aldo Rossi y de La Tendenza. Vienen a Galicia Salvador Tarrago, Yago Bonet, Lluis Pau, Antonio Armesto y algunos otros. Carlos Martí es uno de ellos y posiblemente el más prolífico y elocuente escribiendo sobre arquitectura.

En los años 70 uno de sus compañeros de grupo y de militancia arquitectónica, Salvador Tarrago, trabaja en Santiago como asesor del recién creado Colegio de Arquitectos de Galicia; impulsa su Comisión de Cultura, un órgano que creará e inspirará siempre la imagen pública de esta institución y también en estas funciones organiza el Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela (SIAC, 1976) que va a reunir en esta ciudad a los más relevantes arquitectos del mundo. Las ideas de Rossi y Grasi están en el centro de la convocatoria. Los arquitectos más significativos de Galicia están en la organización: Portela, Gallego, Almuiña, Baltar, Suances, Mejide, Casabella, etcétera, acompañando a Siza, Aymonino, Kleihues, Stirling, Ungers, Vitale, Unzurrunzaga, etcétera. Un acontecimiento en Galicia sin equivalente en el mundo en muchos años, por lo menos hasta las Alternativas Periféricas al Movimiento Moderno en 1987 de Casabella y Peña, promovidos por la UIMP, y sobre todo hasta la llegada de los Encontros Internacionales a partir del año 2000 que organizan Alfaya y Muñiz con el Colegio de Arquitectos de Galicia y su Comisión de Cultura y que vuelven a convertir Compostela durante tres o cuatro años en el lugar de reunión de arquitectos de todo el mundo.

En 1975 empieza a funcionar la escuela de Arquitectura de A Coruña. Sus alumnos serán los auténticos beneficiarios de esta explosión de energías que va a marcar por varios años la trayectoria de la arquitectura en este país. Rossi, Siza, Moneo, y algunos más volverán con frecuencia a este centro y tendrán una influencia considerable en la producción posterior de todos aquellos jóvenes estudiantes.

Su voluntad de intervenir en la cultura arquitectónica lleva a Martí a actuar como editor, además de autor, y a preparar la publicación que Xerardo Estévez y la Oficina de Planeamiento (Dalda y Viña) hacen sobre los trabajos del Plan Especial del Casco Histórico de Santiago recién aprobado en 1996. El título, La ciudad histórica como presente, inicia el libro con un concepto que está en sus teorías desde los años de su primera llegada a Galicia con la irrupción de la revista 2C Construcción de la Ciudad en nuestra tierra.

Más tarde, en 2010, coordina una publicación con la participación de varios autores (Antón Patiño, Yago Bonet, Farruco Sesto, Stepane Gruet, Marcial Gondar, etcétera) y una profunda entrevista a César Portela sobre la más enigmática de las obras de este arquitecto, el cementerio de Fisterra. Una obra importante con la que Galicia aún está en deuda, una pieza singular de nuestra mejor arquitectura contemporánea con un uso todavía impreciso y errático. «Horreos en la memoria» llama Carlos Martí a este cementerio en el título de un capítulo de un libro sobre Fisterra en otra publicación anterior en el 2002 (DPA: «Forma y memoria», Barcelona).

Este arquitecto tiene una obra escrita de crítica y de análisis de la historia reciente de un enorme interés por la variedad y originalidad de los temas: el silencio, el vacio, la memoria, la metodología del proyecto, la ciudad, el arte, la abstracción, la historia cercana, etcétera, y los arquitectos de los que se ocupa: Sostres, Max Bill, Meyer, Jacobsen, Oteiza, una cierta heterodoxia frágil de la modernidad. Crítica e Historia: tiene una idea sutil, disciplinar y creativa de estos dos conceptos bien aplicados a la arquitectura. A Galicia nos trajo de primera mano las tendencias que se abren camino en Europa en los setenta y que nos llegan a través de Milán y Barcelona.

Tuvo una fecunda relación con la naciente Escuela de Arquitectura de A Coruña y con algunos de sus profesores fue muy intensa: César Portela, Carlos Almuiña, Juan Luis Dalda y también con López de Lucio, Carlos de la Guardia, etcétera, el grupo que trabaja en el Plan Comarcal Ciudad de las Rías en aquellos años.

Sus reflexiones se acercan sin complejos a los temas de la filosofía y las artes. Teorizó estando muy acertado de la medida y el alcance de los conceptos y de su insuficiencia para organizar el proceso de proyecto en su totalidad: La Cimbra y el Arco es una metáfora que lo explica y también es el título de uno de sus libros (Ediciones UPC, 1999) y esas dos imágenes del mundo de la construcción resumen bien sus planteamientos metodológicos con respecto al proyecto.

Merece ser recordada su conferencia del 2009 en la escuela de Arquitectura de Barcelona con motivo de la apertura de curso. El tema: Oteiza, un escultor que ha iluminado con su trabajo durante medio siglo las arquitecturas de Europa. He vuelto a oír esta charla estos días y releído su artículo de la publicación de 1999 Oteiza o la construcción del vacío, (Silencios elocuentes, Ediciones Arquia).

A Carlos Martí la enfermedad lo había mermado en los últimos años y no le quedó tiempo para seguir diciendo todo lo que tenía en su cabeza sobre la arquitectura: el vacío, el silencio, los espejismos, los laberintos, lo ausente, el lenguaje, lo sacramental en el arte, todos los enigmas con los que se nutren las formas de nuestro tiempo de crisis de lo obvio y triunfo de lo torcidamente original. Su interés estaba en la historia viva y hablo y escribió de Sostres, Mies, Rothko, Ozu, Borges, Jacobsen, Breuer, Max Bill, Meyer y, cómo no, de Rossi y Grassi, de los cuales la revista 2C fue la mejor divulgación de sus ideas en España.

No le quedó más tiempo pero aún le quedaban cosas de decir, pues era capaz de escribir mucho y muy bien, creando esa arquitectura que además de tener la solidez de los hormigones y de los ladrillos tenía que convencer y explicar sobre la ciudad. Ahí estaba la pasión de Carlos Martí y aquella generación: la construcción de la ciudad (el título de su revista). Encabeza una actitud coherente de renovación de la arquitectura que se inicia con Rossi y su Arquitectura de la Ciudad, que luego secunda una notable generación de gentes salidas de las escuelas de arquitectura después de los sesenta en la que con un moderado filtro disciplinar de la ideología del 68 introduciría en la arquitectura los ideales del cambio: el derecho a la ciudad, el derecho a la arquitectura. Con una responsabilidad que asumen lúcidamente desde variadas posiciones, como era superar, revisar y continuar la herencia del Movimiento Moderno en la arquitectura.

Pero es su relación con Galicia y el recuerdo que aquí hay de su persona y su hacer lo que nos obliga a estas notas advirtiendo que probablemente no sea yo la persona más autorizada para hablar de él aquí. En todo caso, lo hago por Juan Luis Dalda, uno de sus amigos (de una fértil estancia de castigo en El Aaiún) que nos falta desde hace poco (2011). Antonio Armesto, su compañero de estudios y proyectos, es un gallego de siempre, que como Yago Bonet formaba parte el grupo de la redacción de la revista 2C, Construcción de la ciudad. Mucha gente en Galicia lo recuerda: César Portela, Justo Beramendi, el entorno de Baltar, algunas tabernas de Compostela.

Bueno, no hay tiempo para más en estos primeros días de mayo en los que la epidemia ya decae. Seguiremos leyendo a Carlos Martí, pues tenemos sus escritos que nos reclaman a pesar de su ausencia. Los arquitectos vamos descubriendo la voracidad de lo escrito y leído en nuestra memoria, aunque como decía Carlos Martí, la arquitectura nos reclama continua y urgentemente desde sus edificios y desde sus calles, ahí está reunida toda la sabiduría de la arquitectura, «disponible, a la espera de nuestra indagación».

Terminemos con sus palabras en una intensa declaración metodológica: «En las obras y proyectos se deposita y condensa de modo irreductible el saber propio y especifico de la arquitectura». La idea de la crítica que tiene Carlos Martí nos vacuna contra el desánimo de las gentes que piensan. La esperanza está en la calle y el pasado es un presente. Leo estos días la Respuesta a Lord Chandos (Galilée, 2020). Lo más duro de la carta de respuesta que le dirige Pascal Quignard cuatrocientos años después de que este escribiera la suya a Francis Bacon, lord Verulan, es la frase: «La subjetividad es una melancolía». Chandos paseaba por el Londres de 1600 su profunda decepción con el mundo y la imposibilidad de seguir escribiendo y creando, y su voluntad de sumergirse en el olvido. La subjetividad no es más que una melancolía. Así lo ve Quignard, que escribe pasados esos 400 años y sabe que el hombre tiene posibilidades de vivir unos años más. Carlos Martí impone una condición a quien ejerza una actividad tan valorada por él como es La Critica: «Que el texto de la crítica sea mejor que el criticado» (Steiner, 2001), sea un edificio o un texto, aunque a veces parezca imposible.

Felipe Peña Pereda es arquitecto y profesor titular de Proyectos Arquitectónicos de la Escola Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de A Coruña. En el 2015 fue distinguido con la condición de profesor honorario.