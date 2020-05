Una pareja de Bangladés abre una tienda de barrio

0

La Voz de Galicia Pablo Portabales

20/05/2020

Situado al este de la India, Bangladés queda muy lejos de la ronda de Outeiro 416. En plena pandemia mundial, el 1 de mayo, una pareja oriunda de este país abrió una tienda de alimentación en esta zona próxima a los Rosales y Labañou. «Creo que somos los únicos de Bangladés en A Coruña y en Galicia», asegura Nilu, una joven de 24 años que lleva una década viviendo entre nosotros. Me cuenta que su padre se vino para aquí a trabajar y ella estudió y se formó en tierras gallegas. Trabajó en una tienda de una cadena de alimentación y con lo que aprendió decidió montar un negocio por su cuenta y con la ayuda de Imon, su marido, que llegó a España hace año y pico. Me dice que en su país no hay acentos pero la tienda inaugurada en pleno confinamiento se llama Riná. «Se lo pusimos para que la gente lo pronuncie bien, por eso le añadimos la tilde. Es un homenaje a mi suegra, que se llama así», explica esta emprendedora con un castellano perfecto con ciertos toques orientales. Como un plato tradicional español al que añades soja. Me cuenta que invirtió sus ahorros en este proyecto y que su idea era abrir el 20 de marzo. Pero se encontró con el dichoso coronavirus. No todo lo que viene de Asia es tan agradable como ella. «Me perdonaron un mes de alquiler pero necesitaba empezar a trabajar y por eso decidí abrir», comenta desde este local de 125 metros cuadrados que está siendo muy frecuentado por los vecinos. Sandra, que se ha hecho clienta habitual, me dice que dan un buen servicio a la zona. «No tenemos demasiadas cosas, solo lo básico, como frutas, verduras, pan… Pero está funcionando mejor de lo que pensaba», afirma esta chica de Bangladés que abrió una tienda de barrio en la ronda de Outeiro.