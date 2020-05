Expertos a domicilio

0

La Voz de Galicia Pablo Portabales

20/05/2020 05:00 h

Muchos restaurantes y bares de la ciudad y comarca se han tenido que adaptar. En vista de las circunstancias tuvieron que organizarse para servir comida para llevar o servirla directamente a domicilio. Hace unos días me decía Álvaro Victoriano, del Peculiar, que le daba rabia no haber empezado antes porque estaba funcionando muy bien. Y no me extraña, porque tuve la suerte de probar algunos platos de los que oferta y es como estar sentado en su local de la Galera pero en el salón de tu casa. Al que le resultó sencillo fue a Javier, del Thai Market, un restaurante de la Marina, enfrente del Colón, especializado en comida tailandesa hecha con productos de aquí. En los últimos tres años fueron finalistas y ganadores en su categoría entre los locales adscritos a la plataforma de comida a domicilio Just eat. «Ahora también estamos repartiendo en Culleredo, Arteixo y zonas de Oleiros como Perillo, Santa Cristina o Santa Cruz. Toda la cubertería y envases están elaborados con materiales biodegradables y desechables. Estamos muy satisfechos con la respuesta del público», explica el responsable del negocio, un experto a domicilio.