El Instituto de Salud Carlos III selecciona un proyecto de investigación sobre el covid-19 de la UDC

13/05/2020 12:44 h

El profesor Fermín Navarrina, del Grupo de Métodos Numéricos en Enxeñería, da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos da UDC, lidera un proyecto de investigación sobre el covid-19 que ha sido seleccionado por el Instituto de Salud Carlos III en el marco de la convocatoria especial para financiar estudios sobre el virus. El proyecto tiene un presupuesto de 59.250 euros y una duración prevista de un año y en él participan investigadores de la Escola de Enxeñeiros de Camiños de la UDC y de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad de Viena y de las universidades estadounidenses de Michigan y Puduer.

Según explica Navarrina, «unha das posibles estratexias para a eliminación do virus é tentar destruír as cápsides dos viriones. Se isto se consegue, o material xenético do virus perderá a capacidade de introducirse nas células sas e, ao quedar exposto e sen protección fronte á agresión ambiental, degradarase paulatinamente. A infección, polo tanto, detense». El virión, que es como se denomina a la partícula completa del virus, es una cápsula, denominada cápside, en cuyo interior se encuentra su material genético.

El objetivo de este proyecto de investigación, concreta el profesor, es realizar un análisis dinámico estructural de la cápside del virus, con el fin de obtener las frecuencias propias de vibración. Para ello se desarrollará un modelo numérico específico y los cálculo permitirán identificar las frecuencias que puedan provocar un mayor daño posible en la cápside. Se espera que esta información permita diseñar y construir un dispositivo emisor de radiofrecuencia o de ultrasonidos que sea capaz de destruir totalmente, o dañar de forma irreparable, las cápsides de los viriones.

En el caso de que el proyecto se desarrolle tal y como esperan los investigadores, la construcción de un prototipo y su fabricación posterior podría realizarse en un plazo «relativamente breve», apunta desde la UDC, y con «custos razoablemente baixos». El dispositivo podría usarse con fines profilácticos de forma inmediata para la desinfección de material inerte y de residuos biológicos contaminados.