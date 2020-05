¿Cómo se juega la partida en el Delicias?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pablo Portabales

09/05/2020 05:00 h

El propietario se hace una pregunta: ¿Y cómo se juega la partida? El dominó, la baraja de cartas o el parchís no parecen muy compatibles con las nuevas medidas higiénicas. Echar un tute con los jugadores separados dos metros es inviable. «A un bar de corte clásico como el nuestro nos dejan pocas opciones. Solo nos queda esperar para ver por dónde nos van a salir t rezar un Padrenuestro», analiza Pepe Becerra, responsable de uno de los iconos de la hostelería coruñesa, el café Delicias de Cuatro Caminos. Un local legendario. Aquí no hay 4G, hay 4 jugadores en torno a una mesa. El café se toma con calma mientras se ve entrar y salir a gente. La Voz se lee de manera reposada. Pero por el momento parece difícil que todo vuelva a ser como antes. Desde 1958 hasta mediados del 2020 el tiempo se detuvo en esta esquina con la calle Alcalde Marchesi. El póster del Deportivo se fue actualizando, también el televisor, y desde hace unos años no se puede fumar. «Como no se pintaba desde hacía tiempo el techo todavía tenía los restos del humo del tabaco. Ahora lo pintamos con un color que recuerda a la nicotina», destaca Pepe, que lleva unos días lavando la cara del local, aunque no piensa abrir hasta principios de junio. «Ahora mismo es inviable. Ni se puede utilizar la barra», se lamenta. Por cierto, el imponente mostrador también lo barnizaron y pronto sacarán brillo a las mesas y sillas. Santi y Ricardo son los pintores que se encargan de los trabajos que Pepe confía que terminen en poco tiempo. «Es impresionante el cariño que le tiene la gente a este negocio. Todos los días paran 30 o 40 personas a preguntarnos qué estamos haciendo», asegura. Pues lo que están llevando a cabo es un pintado de la fachada, con un ocre similar al que tenía, y un pulido, barnizado del interior, además de dar manos de pintura a paredes y techos. «Lo vamos a dejar nuevo y estamos con la ilusión de ir viendo qué nos va a pasar», comenta. Los 8 trabajadores están acogidos a ERTE a la espera de que el Delicias vuelva a ser el de antes. ¿Cuándo y cómo podremos jugar una partida?