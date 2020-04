Santiago Togores: «Es difícil tomar medidas para la reapertura en este momento»

0

28/04/2020

Una de las sociedades deportivas con más actividad de la ciudad, la Hípica, muestra estos días un paisaje desolador, con sus instalaciones, habitualmente en constante ebullición competitiva, vacías. La situación se está aprovechando para prepararse de cara a la deseada reapertura, según comentó ayer en Radio Voz su presidente, Santiago Togores: «Las actividades deportivas, recreativas y de ocio están totalmente paralizadas, pero conservamos un servicio de mantenimiento para tenerlo todo en perfectas condiciones y empezar otra vez en cuanto se pueda».

—¿Han tomado medidas para una futura reapertura?

—Podría volver a la actividad de inmediato, aunque habría que ver qué medidas extraordinarias se imponen. Pero incluso hemos cotejado el distanciamiento social en la zona de piscinas y disponer de otros espacios. Hemos contemplado distintos escenarios para que no nos coja por sorpresa, pero tenemos que esperar a conocer los requisitos finales. Es difícil tomar medidas en este momento, sin saber cuál es la normativa sanitaria que se va a aplicar para las reaperturas. Estamos barajando distintas opciones en temas de higiene y aforo y consultando con empresas especializadas, mirando aparatos de desinfección por ozono y otras medidas que tenemos encima de la mesa. Y lo que estamos haciendo es una desinfección de las instalaciones, además de aprovechar para actualizar algunas cosas que estaban pendientes sin ocasionar molestias a los socios.

—¿Continúan cobrándose las cuotas sociales?

—Se siguen cobrando para cubrir el mantenimiento de la sociedad. El resto de cuotas, de actividades deportivas, escuelas de deporte y demás, no se cobran, porque el servicio ha quedado interrumpido. Eso, aparte de otras cosas que no podemos facturar, nos ha obligado a hacer un ERTE y suspender algunos contratos de servicios externos que teníamos. Es la única manera de asegurar una mínima liquidez para retomar la actividad cuando se permita. Las sociedades vivimos prácticamente al día. Somos entidades sin ánimo de lucro que no cuentan con grandes colchones, ya que todo se gasta en mejoras continuas de los servicios y las escuelas deportivas. Además, la junta directiva no tiene potestad para rebajar cuotas, eso debe hacerlo al asamblea general, que cuando pueda reunirse ya decidirá si hay que hacer alguna variación al respecto.

—Existe preocupación por el estado de los caballos al no poder moverse.

—No nos dejan trabajar con ellos, solo podemos moverlos un poquito pie a tierra, no montarlos, y soltarlos un poco en los picaderos. Y a la larga eso va a traer problemas de salud para los animales, que son caballos de deporte. Hemos solicitado a través de las federaciones que podamos renovar la actividad. Trabajamos al aire libre, no hay aglomeraciones, no hay contacto entre personas... Esto podía solucionarse, cumpliendo toda la normativa, incluso estableciendo horarios.