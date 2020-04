Inspección de Trabajo requiere a Política Social que dote de equipos al personal del CAPD

0

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 27/04/2020 11:35 h

A raíz de la denuncia presentada por Comisiones Obreras el pasado 14 de abril, la Inspección de Trabajo ha trasladado un requerimiento a la Consellaría de Política Social por la situación en el Centro de Atención a Persoas con Discapacidade ( CAPD) de A Coruña.

Según el sindicato, el requerimiento de la Inspección viene a confirmar que la dirección del antiguo colegio Santiago Apóstol «incumplió desde el 25 de marzo lo previsto en la evaluación de riesgos por exposición al covid-19» y asegura que hasta el 16 de abril continuó atendiendo a los usuarios «fueran o no casos confirmados de coronavirus, sin organizar los turnos del personal de atención directa de la manera requerida».

CC. OO. asegura que «tampoco se redujo al mínimo el número de trabajadores o trabajadoras en contacto con estas personas, ni se dejaron de producir rotaciones del personal asignado a las distintas zonas de aislamiento» y subraya que la propia dirección «reconoció que no fue hasta el 20 de abril cuando se hizo efectiva una mejor organización del trabajo, con la correspondiente prohibición de cambio de turnos entre el personal y limitación del contacto directo con las personas usuarias afectadas por el virus».

Afirma la central que la dirección «reconoció que reservó las mascarillas FFP2 exclusivamente para el personal de enfermería, cuando los protocolos indican que se deben facilitar a todo el personal que preste cuidados o asistencia médica la posibles casos de covid-19», de modo que «dejaron expuestas al virus a personas en contacto con posibles infectados», denuncia Comisiones, que también subraya que el personal se vio obligado a «reutilizar material de un solo uso para poder realizar su trabajo diario», situación que se mantuvo hasta el 19 de abril.

«Pasó un mes desde que comenzaron los contagios hasta que se le suministró al personal los EPI idóneos», denuncia CC.OO., que sostiene que «en este tiempo, ni la dirección, ni la Jefatura Territorial de la Consellaría de Política Social, ni el propio servicio de prevención adoptaron medida ninguna, a pesar de las denuncias previas, y solo se adoptaronciertas medidas correctoras cuando la Inspección de Trabajo hizo el correspondiente requerimiento».

Desde Comisiones no se entiende esta «dejadez y flagrante incumplimiento» por parte de la dirección del centro de su «deber de proteger los trabajadores y trabajadoras», ni que no hubiera «ninguna intervención por parte del servicio de prevención de riesgos laborales», por lo que el sindicato exige la apertura de una investigación para depurar responsabilidades. «Con la salud de los trabajadores y de las trabajadoras y de las personas usuarias no se puede jugar», censura CC. OO.

En el centro, según los datos de ayer domingo de la Consellería de Sanidade, hay 26 usuarios y 7 trabajadores positivos en covid-19.