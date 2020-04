Cs pide que se peatonalicen calles para guardar la distancia de seguridad

0

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 27/04/2020 14:09 h

La concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez, defendió este lunes la necesidad de peatonalizar algunas zonas de la ciudad para facilitar a los ciudadanos guardar las distancias pensando en el 2 de mayo, cuando, puedan salir, previsiblemente, más personas.

"Es conveniente peatonalizar zonas en cada barrio para garantizar que se respeten las distancias entre personas", aseguró durante la comisión de seguimiengo del coronavirus, donde apostó por crear tramos, por ejemplo, entre el inicio de Rubine y el Orzán, Linares Rivas con el Obelisco o incluso habilitar algún carril del paseo marítimo.

La edila propuso al gobierno local que estudie estas peatonalizaciones aprovechando que el tráfico es ahora más reducido y pensando en el próximo 2 de mayo cuando, previsiblemente, puedan salir a la calle personas mayores y quienes salgan a practicar ejercicio físico. "Los padres y los niños han tenido un buen comportamiento en el primer día que se les permitía salir a la calle, pero a medida que vayan abriendo la mano será más difícil mantener las distancias", consideró Martínez.

Además, la representante de Ciudadanos instó a plantearse la necesidad de refefinir la ciudad, dado que "esta nueva situación no solo es temporal". "No se puede esperar a grandes proyectos y estrategias a largos plazos, un virus llega y te hackea la salud inmediatamente, no le importan tus planes, ni tus plazos burocráticos, hay que actuar”, concluyó.