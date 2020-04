Los concellos coruñeses ya pueden contratar personal técnico de turismo con las ayudas de la Diputación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 25/04/2020 12:21 h

Un total de 57 municipios de la provincia podrán iniciar ya los trámites para la contratación de personal técnico de turismo con las ayudas concedidas por la Diputación, para las que destinó 783.797 euros. El programa tendrá este año un impacto especial a la hora de contribuir la revitalización de un sector especialmente afectado por la crisis provocada por el coronavirus, indican desde la Administración autonómica. Con ese mismo objetivo, comenzará el lunes el Foro Turismo Covid-19, que «analizará el impacto de la pandemia en el sector e as vías para a súa recuperación».

La contratación de personal técnico especializado en turismo «pode contribuir a deseñar novas estratexias en cada un dos concellos e aplicar novas pautas que serán imprescindibles para a recuperación dun dos sectores máis afectados por pandemia», indica el vicepresidente y responsable de Turismo de la Diputación, Xosé Regueira.

El diputado considera el negocio turístico «vai ter que dar un xiro substancial para abrir novos camiños para sobrevivir e, para iso, tamén será necesario persoal especializado nos concellos, tanto para orientar ás propias Administracións como para colaborar co sector privado para a súa revitalización». El programa provincial promueve la contratación de especialistas en municipios de menos de 50.000 habitantes con aportaciones de hasta 20.000 euros.

Foro de turismo

La publicación de la resolución definitiva de la línea de subvención responde, según Regueira, al «compromiso que a Deputación ten co sector turístico nun momento en que atravesa unha crise histórica que, entre outras cousas, mantén pechados desde hai máis dun mes os establecementos do tecido empresarial do sector». Para colaborar con la reflexión sobre la situación actual y el futuro, el área de Turismo de la Administración provincial impulsa el Foro Turismo Covid-19, que comienza el lunes y se desarrollará a través de Internet. Este evento constará de cuatro jornadas que juntará a especialistas y representantes de distintos ámbitos para evaluar el impacto de la pandemia y «pensar o mellor futuro para remontar a crise».