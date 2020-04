La CIG organiza protestas y la Policía identifica a varios manifestantes en A Coruña y Santiago

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Europa Press

23/04/2020 22:07 h

La CIG realizó protestas simbólicas en las siete ciudades de Galicia para «exigir ingresos y salarios dignos, protección social y seguridad en los centros de trabajo. En el marco de estas protestas, algunos de sus miembros han sido identificados en Santiago, donde la concentración tuvo lugar ante el complejo administrativo de San Caetano, y en A Coruña, por vulnerar restricciones del estado de alarma.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato, que han subrayado el carácter simbólico de estas protestas, además de incidir en que fueron de breve duración y se respetó la distancia de seguridad entre las personas que participaron en las mismas.

Según ha informado en un comunicado, el objetivo de estas protestas era reivindicar medidas de protección laboral y social para los trabajadores, además de exigir que los costes de la emergencia social no recaigan, una vez más, sobre las mayorías sociales.

Las concentraciones, en las que participaron sobre diez personas, se desarrollaron ante la Delegación del Gobierno en A Coruña, de las subdelegaciones de Pontevedra, Lugo y Ourense, y en los edificios de la Xunta de Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha explicado que la central acordó realizar estas acciones de carácter simbólico tras semanas de aportar propuestas, reclamaciones y denuncias que no son atendidas por las administraciones ni por las empresas.

«Estamos aquí para reivindicar o cobro do paro e dos salarios, porque a falta de ingresos está a empobrecer moito máis ao conxunto do pobo traballador; medidas de protección social para todas as persoas sen exclusións nin discriminacións; un control estrito do cumprimento das medidas de seguridade do persoal que está a traballar; e respecto polos dereitos e liberdades civís», ha aseverado.

Entre otras cuestiones, Carril ha denunciado que las medidas aprobadas desde el decreto del estado de alarma «son inxustas e insuficientes» y están a provocar «un regueiro de despedimentos e ERTE», mientras «afondan na precariedade dos colectivos laborais máis vulnerábeis».

Entre otras cuestiones, ha alertado del «abuso patronal» que, a su modo de ver, se está produciendo «favorecido pola decisión política de afrontar esta crise, a nivel laboral, tomando como punto de partida unha reforma laboral que xa debería estar derrogada na súa integridade».