La Diputación destina 1,8 millones a la contratación de personal técnico de deportes y cultura en los concellos

La Voz 21/04/2020 11:55 h

La Diputación destinará cerca de 1,8 millones de euros a dos líneas de ayuda para la contratación de personal técnico municipal en las áreas de deportes y cultura en los ayuntamientos de la provincia. En concreto, serán 1.008.966 euros para la primera y 768.819 para la segunda, lo que supondrá, según la Administración, la creación de en torno a 150 puestos de trabajo.

Un total de 77 concellos son los beneficiarios de las subvenciones para la contratación de personal técnico para deportes y 72 en el área cultural. A ellos hay que sumar la contratación que cubrirá diferentes municipios de la mancomunidad de Ordes. Las dos líneas de ayudas van a permitir profesionalizar ambos departamentos de gestión municipal y adaptarlos «ás particulares necesidades actuais».

La diputada responsable de Deportes, Cristina Capelán, destaca que este programa «contribúe á creación de emprego coa contratación de persoal técnico deportivo que, ademais das funcións habituais de promoción do deporte, será moi útil para adaptar as instalacións e as actividades á evolución do COVID-19, aplicando e supervisando as pautas de actuación que indiquen as autoridades no seu momento para garantir a seguridade».

Los concellos también necesitarán una visión profesional para el desarrollo de las programaciones culturales cuando se levante el estado de alarma, apuntan desde la Administración provincial. «Contribuír á profesionalización das áreas de cultura dos concellos e dos centros culturais para promover tamén boas prácticas na acción cultural é un dos obxectivos desta liña de axudas que, neste momento, precisa unha orientación que adapte a programación á nova situación», destaca Xurxo Couto, responsable del área de Cultura de la Diputación.