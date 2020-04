Investigadores de la UDC codirigen un proyecto internacional para analizar la reacción de personas de distintos países ante el COVID-19

0

A Coruña 20/04/2020 14:39 h

Los investigadores de la UDC Miguel Clemente Díaz, Pablo Espinosa Breen y Adela Reig Botella, especialistas en temas de psicología social en el grupo de investigación en Criminoloxía, Psicoloxía Xurídica e Xustiza Penal no Século XXI, codirigen conjuntamente con investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima (Perú) un estudio para verificar las repercusiones psicosociales sobre el COVID-19.

«Ante unha situación de alarma por un problema vírico, as sociedades reaccionan tratando de protexer a súa saúde para evitar contaxiarse e isto conleva unha serie de cambios na forma de comportarse, de comprender as accións dos demais e no estado de ánimo», explica el catedrático Miguel Clemente sobre el motivo de este análisis. En el estudio, además de verificar los conocimientos existentes sobre la pandemia, los investigadores medirán hasta qué punto los individuos se creen responsables de los problemas sobrevenidos por esta crisis sanitaria o piensan que estos se desarrollaron al margen de sus acciones, si las acciones que les obliga a tomar les suponen una reacción en contra o a favor y cómo reaccionan ante la adversidad, lo que permitirá conocer su capacidad de resiliencia.

Desde la UDC destacan que al proyecto se unirán universidades de otros países y se prevé recoger información de Francia, Italia y China. Asimismo, precisan que la investigación está centrada ahora en recoger datos a través de encuestas anónimas.