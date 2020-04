Xuntos somos máis fortes, el programa que conecta niños y mayores durante la pandemia

0

17/04/2020 11:18 h

La plantilla del centro de día y la residencia de Arteixo, ubicada cerca del balneario, han pergeñado una idea para mantener uno de los leit motiv de este centro, que comparte espacio con una Galiña Azul, obviamente vacía desde el estado de alarma: mantener el contacto entre las generaciones más jóvenes y más veteranas para enriquecimiento mútuo. Con los niños confinados, desde la residencia han ideado lo que han llamado el plan Xuntos somos máis fortes. ¿En qué consiste? «En que os máis pequenos da casa lles fagan chegar as persoas do centro residencial cartas de ánimo, videos, debuxos... a través do correo cr.arteixo@gmail.com. As persoas maiores responderanlles de forma individual e personalizada o que fomentará a creación de vínculos importantes, co fin de contribuir a mellorar a calidade de vida de ambos colectivos», explica Patricia Pazos, terapeuta ocupacional y una de las coordinadores del centro.

El equipo de Pazos ha pedido el apoyo del Concello de Arteixo, que ha difundido a través de sus redes sociales la campaña para hacerla llegar al mayor número de niños del municipio. «O obxectivo principal é que xuntos, tal e como representa o nome do proxecto, somos máis fortes. Aínda que non nos coñezamos, toda a poboación de Arteixo estamos pasando polo mesmo. Deste xeito, consideramos que a actividade Xuntos somos máis fortes é unha forma de crear alianzas e axudarnos uns aos outros nestes momentos. Esta actividade reforza o sentimento de utilidade das persoas usuarias, que contribúen a que a súa comunidade se manteña activa e animada», añade Patricia Pazos.