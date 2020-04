Betanzos se reivindica durante la cuarentena

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

11/04/2020 21:00 h

En un vídeo de menos de dos minutos, el Concello de Betanzos reivindica, dentro de la campaña con la que aboga por cumplir el confinamiento, por los referentes turísticos del municipio. Desde la Praza do Campo, a las callejas, pasando por la tortilla, Os Caneiros o la suelta del globo.«Queremos dar as grazas de corazón a todas as persoas que se desviven día a día, e que loitan por un 'nós' en lugar de por un 'eu'. Todas esas persoas que conforman esa loita contra o virus, que se desviven pola nosa saúde. O seu esforzo representará unha vitoria de tod@s», apuntan. Desde el Concello lanzan un mensaje de optimismo: «Porque si, porque ímoslle vencer a batalla. e porque máis cedo que tarde, volveremos estar tan cerca».

El vídeo fue publicado la tarde de este sábado en las redes municipales, tanto en el Facebook (Concello de Betanzos), como en el Twitter (@BetanzosTanCerca) e Instagram (@betanzostancerca).