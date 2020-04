Betanzos pagará la conexión a Interntet de los estudiantes con menos recursos

0

Betanzos 09/04/2020 16:05 h

El Concello de Betanzos facilitará a los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachiller de Betanzos que no tienen conexión a internet en sus viviendas para seguir el aprendizaje a distancia durante el confinamiento por el COVID-19. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Betanzos, María Barral, quien ha explicado que el Concello va a adquirir los equipos router de conexión de 4G y con suficiente capacidad de datos para «contribuir a la mejora de la comunicación, sobre todo en los sectores más desfavorecidos y con menos accesibilidad a Internet».

Aunque no es una competencia municipal, la alcaldesa explicó que «el Concello no puede permitir que alumnos y alumnas de Betanzos no puedan seguir el aprendizaje normal del curso escolar por carecer de conexión a Internet. Se trata de familias con menos recursos que no pueden afrontar el pago de una conexión a Internet en las que sus hijos e hijas, por tanto, alumnos de centros educativos de Betanzos, no pueden seguir el desarrollo normal del curso escolar».

Barral indicó que esa es la razón por la que«aún no siendo nuestra competencia, no podemos quedarnos parados y por eso buscamos soluciones». Tras hablar con todos los centros públicos y concertados de Betanzos, desde estos colegios e institutos se informó al Concello de los alumnos y alumnas que «por estas circunstancias no podían seguir con normalidad el curso», más cuando se prevé que le vuelta a los colegios no será a corto plazo y que los estudios de esta tercera evaluación serán on line. A partir de ahí, el Concello se puso en contacto con diferentes operadores que pudiesen prestar el servicio lo antes posible. «Sabemos que el Gobierno con las comunidades autónomas van a dotar de algún dispositivo, para estos casos a partir de Secundaria, pero no está determinado ni el número ni cuándo», añade.

Esto hizo que por las características que el Concello buscaba, se cerró un acuerdo con un operativo de telefonía local betanceiro al que el Ayuntamiento comprará los equipos y pagará mensualmente las conexiones a Internet de estos alumnos y alumnas para facilitarles sus estudios. «Lo haremos, en principio durante tres meses. Si es necesario ampliar el tiempo, lo ampliaremos», indicó la primera edil. En principio son sobre una treintena los escolares que tenían internet para poder seguir sus estudios. «Los equipos se entregarán la próxima semana a los alumnos para que se pongan al día lo antes posible». En principio, también se les cederán equipos informáticos por parte de otros entes, con lo que «tendrán todo para poder seguir estudiando».